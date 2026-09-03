Sie finden Belkin International auf der IFA in Halle 3.2 am Stand 117.

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik mit über 40 Jahren Erfahrung, hat heute eine neue Kollektion vernetzter Zubehörprodukte, Geräteschutz- und Lifestyle-Lösungen vorgestellt, die Verbrauchern dabei helfen sollen, den Überblick über ihre wichtigen Geräte zu behalten und diese individuell zu gestalten. Das neue Portfolio enthält die SureFind-Kollektion, das dünne BoostCharge-Ladegerät mit Magnetring, UltraCharge-Powerbanks mit Smart-Display und neue Farben für die beliebten kompakten BoostCharge-USB-C Ladegeräte mit 30 W. Die neuen Produkte werden zum ersten Mal auf der IFA 2026 vorgestellt, wo Belkin in Halle 3.2 am Stand 117 vertreten sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903035831/de/

Product lineup showcasing Belkin's newest mobile power accessories

Ausgehend von der Idee, dass sich Technologie nahtlos in den modernen Lebensstil integrieren sollte, konzentrieren sich die neuen Produkte darauf, alltägliche Herausforderungen durch durchdachtes Design und praktische Innovationen zu lösen. Die neuesten Ergänzungen wurden entwickelt, um den Nutzern im Laufe des Tages mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität zu bieten.

UltraCharge Powerbanks mit Smart-Display: Grenzenlose Stromversorgung

Die neuen UltraCharge-Powerbanks mit Smart-Display und einziehbarem USB-C-Kabel wurden für Berufstätige, Vielreisende und Nutzer mit hohem Strombedarf entwickelt. Sie verbinden leistungsstarkes Laden mit durchdachten Funktionen für den mobilen Alltag. Beide Modelle nutzen zuverlässige zylindrische Lithium-Ionen-Batteriezellen und verfügen über ein 70 cm langes, einziehbares USB-C-Kabel, das sich bei Nichtgebrauch platzsparend verstauen lässt. So müssen die Nutzer keine zusätzlichen Kabel mitnehmen, während Taschen und Arbeitsbereiche ordentlich und übersichtlich bleiben. Eine integrierte Trageschlaufe ermöglicht es, die Powerbanks den ganzen Tag über bequem mitzunehmen, darauf zuzugreifen und schnell zur Hand zu haben. Dank ihres schlanken, reisetauglichen Designs lassen sie sich problemlos neben einem Laptop in einem Rucksack, einer Laptoptasche oder einem Handgepäckstück verstauen.

Das große digitale Smart-Display liefert in Echtzeit Informationen zum Ladevorgang und zeigt den verbleibenden Akkustand in Prozent, die aktuelle Ausgangsleistung in Watt, die Laderichtung sowie den Status der Temperaturregelung auf einen Blick an und ermöglicht Nutzern so eine bessere und zuverlässige Kontrolle über ihren Stromverbrauch. Trotz ihrer leistungsstarken Ladefunktionen entsprechen beide Modelle den TSA-Vorgaben für die Mitnahme im Handgepäck und sind damit ideale Begleiter für Geschäftsreisen, Urlaubsreisen und den täglichen Arbeitsweg. Ob beim Laden eines Smartphones zwischen zwei Meetings, beim Aufladen eines Tablets unterwegs oder beim Versorgen eines Laptops mit Strom fernab einer Steckdose: die UltraCharge-Powerbank-Serie mit Smart-Display wurde entwickelt, um zuverlässig Strom bereitzustellen, wo immer der Tag die Nutzer hinführt.

UltraCharge 11K Powerbank (BPB041)

Die UltraCharge-Powerbank 11K bietet schnelles Laden in einem kompakten, tragbaren Format und ist für Smartphones, Tablets und alltägliche Technikgeräte ausgelegt.

Hauptmerkmale:

Kapazität: 11.000 mAh

Smart-Display

Mit bis zu 60 W Laden über ein integriertes einziehbares 70-cm-Kabel

Laden Sie ein iPhone 17 mit der Schnellladefunktion in 24 Minuten von 0 auf 50 auf.*

60-W-USB-C-Anschluss

18-Watt-USB-A-Anschluss

Preis: 59,99

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

UltraCharge 22K Powerbank (BPB042)

Für Nutzer mit höherem Strombedarf kombiniert die UltraCharge 22K Powerbank eine größere Akkukapazität mit leistungsstarkem Laden mehrerer Geräte und ist damit eine ideale Lösung für Laptops, Tablets und Smartphones.

Hauptmerkmale:

Kapazität: 22.000 mAh

Bis zu 120 W Gesamtleistung

Mit bis zu 65 W über ein integriertes, einziehbares Kabel laden

Digitales Smart-Display

Einziehbares 70-cm-Kabel

Preis: 99,99

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

Belkin SureFind-Kollektion: Einfache, zuverlässige Ortung für die ganze Familie

Mit der neuen SureFind-Kollektion macht Belkin es Familien, Reisenden und Nutzern im Alltag so einfach wie nie zuvor, den Überblick über die Dinge zu behalten, die ihnen am wichtigsten sind. Entwickelt für die kleinen Dinge, die jeder von uns mal verlegt, bietet das Portfolio eine Vielzahl unterschiedlicher Formate, die auf verschiedene Lebensstile und Einsatzbereiche zugeschnitten sind, von Schlüsseln und Taschen über Geldbörsen und Ladegeräte bis hin zu alltäglichen Begleitern. Jedes Produkt der SureFind-Familie ist sowohl für Apple "Wo ist" als auch für Google "Mein Gerät finden" zertifiziert. Dadurch können Nutzer ihre persönlichen Gegenstände flexibel über die beiden größten mobilen Ökosysteme der Welt orten, ohne an eine bestimmte Plattform gebunden zu sein. Ob von Familienmitgliedern mit unterschiedlichen Geräten gemeinsam genutzt, auf Reisen mitgenommen oder in den täglichen Alltag integriert, die SureFind-Produkte sorgen mit einer einfachen und zuverlässigen Ortung persönlicher Gegenstände für mehr Sicherheit.

SureFind Spot Tracker (MMA014)

Der SureFind Spot Tracker wurde für Schlüssel, Rucksäcke, Gepäck und andere persönliche Gegenstände entwickelt und bietet eine einfache Möglichkeit, wichtige Dinge des Alltags stets griffbereit zu haben. Das kompakte Design lässt sich mühelos an häufig verlegten Gegenständen befestigen und hilft Nutzern dabei, diese schnell wiederzufinden, ganz gleich, ob zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit oder unterwegs.

Ab 29,99

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon, und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

SureFind Karte (MMA015)

Die SureFind Karte wurde speziell für Geldbörsen, Reisepasshüllen und andere flache Gegenstände entwickelt und bietet eine leistungsstarke Ortungsfunktion in einem besonders schlanken Format. Die SureFind Karte kann unauffällig an Stellen untergebracht werden, an denen herkömmliche Tracker keinen Platz finden. Damit bietet die SureFind Karte insbesondere Vielreisenden und allen, die ihre wichtigsten Alltagsgegenstände zuverlässig schützen möchten, zusätzliche Sicherheit. Mit der Schutzart IP68 ist die SureFind Karte vollständig staubdicht und dafür ausgelegt, auch längeres Eintauchen in Wasser zu überstehen. Sie bietet somit stets eine zuverlässige Leistung, ob in einer Geldbörse verstaut, im Gepäck transportiert oder bei alltäglichen Unternehmungen.

Ab 38,99

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon, und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich.

SureFind Tracker mit Kabelschlaufe (CAB029)

SureFind Tracker mit Kabelschlaufe erweitert die Möglichkeiten eines Trackers und kombiniert zuverlässige Ortungstechnologie mit einem integrierten USB-C-/USB-C-Ladekabel. Er dient sowohl als Tracker als auch als sichere Trageschlaufe und lässt sich problemlos an Gepäck, Rucksäcken, Handtaschen und anderen Alltagsgegenständen befestigen. Gleichzeitig ist ein Ladekabel integriert, das bei Bedarf stets griffbereit ist.

Preis: 24,99 USD

Anfang September 2026 verfügbar auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Händlern in den Regionen Amerika, Australien und Neuseeland sowie Asien-Pazifik.

SureFind Kartenhalter mit Ständer

Der SureFind Kartenhalter mit Ständer vereint mehrere praktische Alltagshelfer in einem durchdachten Zubehör. Durch die Kombination aus Ortungsfunktion, Kartenfach und freihändiger Betrachtungsfunktion hilft er Nutzern dabei, ihr Gepäck zu reduzieren, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Der integrierte RFID-Schutz hilft dabei, Zahlungskarten vor unbefugtem Auslesen zu schützen, während der integrierte Standfuß die komfortable Anzeige von Inhalten, die Teilnahme an Videotelefonaten oder das Arbeiten unterwegs ermöglicht.

Preis: 39,99 USD

Anfang Oktober 2026 verfügbar auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Händlern in den Regionen Amerika sowie Asien-Pazifik.

Kompakter, magnetischer Ring-Ständer: Freihändige Nutzung leicht gemacht

Mit einer hochwertigen Metallkonstruktion, einer sicheren magnetischen Befestigung, einer stabilen Vakuumbasis und einem faltbaren Design erweitert der kompakte, magnetische Ring-Ständer die alltägliche Smartphone-Nutzung um vielseitige Möglichkeiten zur freihändigen Betrachtung. Das schlanke, besonders dünne Design lässt sich problemlos in einer Tasche, einem Rucksack oder anderem Alltagsgepäck verstauen. Ob beim Aufnehmen von Inhalten, bei Videotelefonaten oder beim Anschauen eines Films auf einem Kurzstreckenflug oder während einer Zugfahrt: Nutzer können mühelos zwischen Hoch- und Querformat wechseln und den perfekten Blickwinkel auf Armaturenbrettern, Spiegeln, Glas-, Metalloberflächen und vielem mehr einstellen. Das Zubehör ist mit den iPhone-Serien 12-17, Google Pixel 9 und 10 sowie den Samsung Galaxy S25- und S26-Serien kompatibel, wenn es mit einer magnetisch kompatiblen Hülle verwendet wird. Es ist in Schwarz und Weiß erhältlich und vereint Stil, Mobilität und Flexibilität in einem schlanken, kompakten Design.

Preis: 24,99

Anfang Oktober 2026 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

Kompaktes BoostCharge USB-C-Ladegerät: MacBook-Neo-Farben

Belkin bringt neue, frische Farbvarianten für das beliebte kompakte BoostCharge USB-C-Ladegerät mit 30 W auf den Markt, die farblich auf die neuesten MacBook-Neo-Farben abgestimmt sind. Erhältlich in den Farben Zitrus, Rosa, Indigo und Silber fügt sich das Ladegerät nahtlos in das Design der Geräte ein und macht aus einem alltäglichen Ladezubehör eine stilvolle Ergänzung des persönlichen Technik-Setups. Inspiriert vom wachsenden Trend zur individuellen Farbgestaltung bietet die neue Kollektion ein harmonisch abgestimmtes Ladeerlebnis, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Hauptmerkmale:

Kompaktes Design, das überallhin mitgenommen werden kann

Bis zu 30 W zum Schnellladen über einen einzigen USB-C-Anschluss

USB-C PD 3.1-Ladetechnologie

Unterstützt die Lade-Protokolle PD und PPS

Enthält geflochtenes 2-m-USB-C-/USB-C-Kabel

Das Gehäuse (außer dem Kabel) besteht zu mindestens 72 aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff.

Abgedeckt durch die Belkin Smart-Protect-Garantie

Preis: 29,99

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

Das Medienkit finden Sie HIER

* Daten basieren auf internen Tests. Diese Powerbank lädt ein iPhone 17 Pro in 24 Minuten von 0 auf 50 auf. Die tatsächlichen Ergebnisse sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren wie etwa dem Alter des Geräts und der jeweiligen Gebrauchsumgebung einzelner User.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

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Jen Wei

VP Global Communications und Marketing

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