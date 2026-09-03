Die nächste Generation tragbarer Stromversorgung feiert auf der IFA 2026 Premiere. Im Fokus stehen die fortschrittliche BoostSolid-Cell-Technologie und besonders schlanke Designs

Belkin, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik mit über 40 Jahren Erfahrung, hat heute neue tragbare Ladelösungen mit Semi-Solid-State-Technologie bekanntgegeben. Die neue UltraCharge Pro-Produktreihe mit BoostSolid-Zellen gehört zu den ersten Produkten von Belkin, die mit der innovativen Semi-Solid-State-Technologie ausgestattet sind. Diese Batterietechnologie der nächsten Generation bietet eine höhere Langlebigkeit, ein schlankes Design und eine längere Akkulaufzeit ohne Kompromisse bei der Leistung. Die neuen Produkte werden zum ersten Mal auf der IFA 2026 vorgestellt, wo Belkin in Halle 3.2, Stand #117 vertreten sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903144286/de/

Product image showcasing the first two Belkin power banks launched with BoostSolid technology

Batterie-Technologie der nächsten Generation mit höherer Langlebigkeit

Die neuen UltraCharge Pro Powerbanks mit BoostSolid-Zellen von Belkin nutzen fortschrittliche Semi-Solid-State-Batterietechnologie und setzen damit neue Maßstäbe für die mobile Energieversorgung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigbatterien wird bei der BoostSolid-Cell-Technologie dem flüssigen Elektrolyt eine gelartige Schicht hinzugefügt, wodurch ein schmaleres, kompakteres Design mit zuverlässiger, langlebiger Leistung möglich wird. Die UltraCharge Pro Powerbank mit BoostSolid-Zelle wurde für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Powerbanks entwickelt und ist darauf ausgelegt, über Jahre hinweg zuverlässig im Alltag eingesetzt werden zu können.*

Die fortschrittliche Batteriearchitektur wurde mit besonderem Fokus auf Sicherheit entwickelt. Sie trägt dazu bei, das Risiko von thermischem Durchgehen, Bränden und Aufblähungen zu reduzieren und gleichzeitig eine stabile Ladeleistung über einen weiten Betriebstemperaturbereich von 0 bis 40 °C zu gewährleisten. Zwei analoge und digitale Temperatursensoren überwachen die Batterie kontinuierlich alle 250 Millisekunden. Werden die zulässigen Betriebsgrenzen überschritten, wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen. Die UltraCharge Pro Powerbank mit BoostSolid-Zelle wurde streng getestet, um anspruchsvollen Bedingungen im Alltag standzuhalten. Sie erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnorm UL 2056:2015 sowie der TSA-Vorgaben und bietet Verbrauchern mehr Sicherheit und Vertrauen, ganz gleich, wo sie laden, ob auf dem täglichen Arbeitsweg oder auf internationalen Reisen.

Weitere Merkmale:

Entwickelt für eine bis zu 3-mal längere Akkulebensdauer

Stabile Ladeleistung bei Temperaturen von 0 bis 40 °C

Verbessertes Wärmemanagement mit aktiver Wärmeableitung und optimiertem Zellenausdehnungsdesign

TSA-zertifiziert für zusätzliche Sicherheit und sorgenfreies Reisen

Wird in zu 100 plastikfreier Verpackung geliefert

Mit Belkin SmartProtect-Garantie und Garantie für angeschlossene Geräte

Unter strengen Bedingungen auf Langlebigkeit und Sicherheit getestet: Widerstandsfähigkeit gegen Nageldurchstiche Beständigkeit bei hohen Temperaturen Leistungsfähigkeit bei extremer Kälte Stoß- und Sturzfestigkeit Vibrationstest



Schlanke, magnetische UltraCharge Pro-Powerbank 5K Qi2 15 W mit BoostSolid-Zelle (BPD024)

Die UltraCharge Pro 5K wurde für müheloses Laden im Alltag entwickelt und kombiniert leistungsstarke Performance mit einem ultraflachen, handlichen Design, das bequem in jede Tasche passt. Mit einer Dicke von nur 8,8 mm und einer Größe, die kaum über eine herkömmliche Kreditkarte hinausgeht, bietet die Powerbank eine volle Kapazität von 5.000 mAh, ohne dabei aufzutragen. Die magnetische Qi2-Verbindung ermöglicht nahtloses kabelloses Laden, während das hochwertige Metallgehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche die Powerbank ebenso stilvoll wie praktisch macht.

Weitere Merkmale:

40 schlanker als andere 5.000-mAh-Powerbanks***

Qi2-zertifiziertes magnetisches Laden mit 15 W

22,5 W USB-C-Anschluss für kabelgebundenes Laden****

Passthrough-Laden (7,5 W kabellos)

Hochwertige Metallkonstruktion mit Soft-Touch-Finish

LED-Akku-Ladeanzeige

Inklusive geflochtenes USB-C-/USB-C-Kabel

Preis: 64,99

Farben: Schwarz und Sandfarben

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

UltraCharge Pro 10K 60 W mit BoostSolid-Zelle und Display (BPB044)

Für alle, die unterwegs mehr Leistung benötigen, bietet die UltraCharge Pro 10K Hochgeschwindigkeitsladen in einem um 27 kompakteren Design****. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh liefert die Powerbank zuverlässige Energie für Smartphones, Tablets, Laptops und andere USB-C-Geräte. Dank einer USB-C-Power-Delivery-Leistung von bis zu 60 W kann ein iPhone 17 Pro in etwa 24 Minuten auf 50 geladen werden**. Die Powerbank selbst ist in nur 2 Stunden vollständig aufgeladen. Ein integriertes Smart-Display liefert Echtzeitinformationen zu Akkustand, Ladevorgang und Temperatur und ermöglicht so jederzeit einen besseren Überblick und mehr Kontrolle, egal, ob bei der Arbeit oder unterwegs.

Weitere Merkmale:

10.000 mAh Kapazität in einem 27 kleinerem Design*****

Bis zu 60 W USB-C Power Delivery für schnelles Laden von Laptops, Tablets und Smartphones

Zwei USB-C-Anschlüsse (bis zu 60 W Leistung bei Nutzung eines einzelnen Anschlusses. Bis zu 27 W bei gleichzeitiger Nutzung) sowie 40 W USB-C-Eingangsleistung für schnelleres Aufladen

USB-A-Anschluss mit einer Ausgangsleistung von bis zu 22,5 W

Max. 15 W zum Passthrough-Laden

Smart-Display mit Echtzeitanzeige von Akkustand, Ausgangsleistung und Temperaturüberwachung

Unterstützt die Protokolle PD, PPS, AVS und UFCS für eine dynamische Anpassung der Ladeleistung

Hochwertige Metallkonstruktion mit Soft-Touch-Finish

USB-C-/USB-C-Flachkabel mit schlanken, abgewinkelten Steckern im Lieferumfang enthalten

Preis: 79,99

Farben: Schwarz und Sandfarben

Anfang September 2026 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

Das Medienkit finden Sie HIER.

* Basierend auf einem Vergleich der Zyklenlebensdauer. Behält nach 1.000 Ladezyklen bis zu 80 seiner Kapazität. Die geschätzte Lebensdauer von 5 Jahren basiert auf der Annahme eines vollständigen Lade- und Entladezyklus alle zwei Tage. Die tatsächliche Leistung kann variieren.

** Basiert auf internen Tests. Die Ergebnisse sind abhängig von unterschiedlichen Faktoren.

*** Die Volumenreduzierung wird auf Grundlage eines Vergleichs mit Powerbanks der vorherigen Belkin-Generation bei vergleichbarer Kapazität von 5K berechnet.

**** Bietet 22,5 W nach dem SFC-Protokoll und bis zu 20 W nach dem PD-Protokoll.

***** Die Volumenreduzierung wird auf Grundlage eines Vergleichs mit einer herkömmlichen 45-W-Powerbank bei vergleichbarer Kapazität von 10K berechnet.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

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