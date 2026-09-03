Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 03.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.037 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst nach, konnte sich gegen Mittag im Bereich der 28.900 Punkte stabilisieren. Nach einer kurzen Konsolidierung kam Kaufdruck auf. Der Nasdaq konnte sich zunächst bis in den Bereich der 29.100 Punkte zurücklaufen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es dann über die 29.100 Punkte und in einer Box bis zum Handelsschluss weiter seitwärts.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Trend - Richtung: Der Nasdaq 100 zeigt sich kurzfristig leicht erholt. Mit dem Ausbruch über die SMA20 und SMA50 im Stundenchart hat sich die Lage aufgehellt - das heutige Grundsetup tendiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 - leicht bullisch .

Der Nasdaq 100 zeigt sich kurzfristig leicht erholt. Mit dem Ausbruch über die SMA20 und SMA50 im Stundenchart hat sich die Lage aufgehellt - das heutige Grundsetup tendiert mit einer . Zentrale Entscheidungsmarke: Die Schlüsselzone auf der Oberseite liegt bei der SMA200 (ca. 29.285 Punkte) im 1h-Chart. Erst ein nachhaltiger Stundenschlusskurs darüber bestätigt den Trendwechsel und eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.755 - 30.250 Punkte.

Die Schlüsselzone auf der Oberseite liegt bei der im 1h-Chart. Erst ein nachhaltiger Stundenschlusskurs darüber bestätigt den Trendwechsel und eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis 29.755 - 30.250 Punkte. Erwartete Tagesrange: Die prognostizierte Handelsspanne für den Tag liegt zwischen 28.946 - 29.104 Punkten auf der Unterseite und 29.331 - 29.467 Punkten auf der Oberseite. Erster wichtiger Support bildet die Zone um 29.113 - 29.142 Punkte.

Für den Nasdaq 100 aktuell zeigte sich gestern Morgen ein Startwert von 29.037 Punkten. Der Index gab im Laufe des Vormittags zunächst nach, konnte sich jedoch gegen Mittag im Bereich der 28.900 Punkte stabilisieren. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase setzte Kaufdruck ein: Der Nasdaq lief zunächst bis in den Bereich von 29.100 Punkten zurück. Mit Beginn des offiziellen US-Handels am Nachmittag stieg der Index über die 29.100-Punkte-Marke und bewegte sich bis zum Handelsschluss in einer Seitwärtsbox.

Performance-Übersicht (Rückblick)

Kennzahl 02.09. (Ist*) 01.09. (Ist*) Range 02.09. (erwartet*) Tageshoch (TH) 29.177 29.529 29.153 Tagestief (TT) 28.893 28.966 28.901 Tagesschluss 29.157 29.089 - Handelsspanne (Punkte) 284 563 -

*Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr.

Chartcheck: Nasdaq 100 im Stundenchart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 aktuell notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 29.114 Punkten). Nach den anfänglichen Rücksetzern schob sich der Index bis zum Mittag wieder in die Nähe dieser Linie, überwand die SMA20 am Nachmittag und etablierte sich darüber. Im Frühhandel gelang zudem der Ausbruch über die SMA50 (aktuell bei 29.134 Punkten)...

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