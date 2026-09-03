Snowflake hat die Markterwartungen übertroffen und die Prognose angehoben. Besonders der wachsende Zuspruch für den KI-Agenten CoCo sorgt bei Anlegern für Fantasie. Nach starken Quartalszahlen ist die Snowflake-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 23 Prozent gestiegen. Der Spezialist für cloudbasierte Datenanalysen verdiente auf bereinigter Basis 0,62 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich mit 0,45 US-Dollar gerechnet. Auch der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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