Mainz (ots) -Das ZDF-Format "UNBUBBLE" baut sein Angebot für Perspektivenvielfalt und eine konstruktive Debattenkultur weiter aus: Das 2022 gestartete Format, das insbesondere eine jüngere Zielgruppe anspricht und zum Mitdenken und Mitdiskutieren einlädt, ist nun auch auf TikTok präsent. Zudem gehen im September und Oktober bei "UNBUBBLE" auf YouTube zwei neue, prominent besetzte Talks online.Der neue "UNBUBBLE"-TikTok-Kanal"UNBUBBLE" auf TikTok (https://www.tiktok.com/@unbubble) übersetzt das Formatversprechen in kurze, plattformgerechte Inhalte mit Humor und Lebensweltbezug. Die Hosts Ben Boer, Victoria Mankel und Saskia Fröhlich greifen brisante Themen auf, die insbesondere junge Menschen bewegen. Damit bietet das ZDF auf TikTok, wo gesellschaftliche Debatten oft zugespitzt und fragmentiert geführt werden, ein Forum für Einordnung, Perspektivenvielfalt und respektvollen Austausch. Das Format soll die Diskursfähigkeit junger Menschen stärken und öffentlich-rechtliche Inhalte dort zugänglich machen, wo Meinungsbildung zunehmend stattfindet.Neue Themen und Talks im September und Oktober bei "UNBUBBLE" auf YouTubeWann geht Cancel Culture zu weit? Diese Frage diskutieren bei "UNBUBBLE" die Politfluencerinnen Meltem Seker und Jette Nietzard, YouTuber Jay Riddle und Content-Creator Etienne Steffen. Journalistin Clara Westhoff moderiert die Runde. Die vier Gäste nähern sich dem ethisch-moralischen Kern des Themas Schritt für Schritt an einem interaktiven Tisch. In der Debatte gibt es keine Lager und keine klassischen Pro- und Kontra-Fronten. Zu jeder neuen These müssen sich die Diskutierenden per Knopfdruck neu positionieren. Zu sehen ab Mittwoch, 16. September 2026, bei "UNBUBBLE" auf YouTube (https://www.youtube.com/@unbubble).Im Oktober treten Content-Creator Jonas Wuttke und Journalistin Imke Rabiega in einem Debattenduell gegeneinander an. Sie setzen sich mit der Frage auseinander, inwiefern Influencer eine Vorbildfunktion haben und ob es dafür Regulierungen oder Gesetze braucht. Den Schlagabtausch zwischen Herausforderer und Kontrahentin moderiert Journalistin Carolin von der Groeben. Wer mit den eigenen Argumenten nicht weiterkommt, holt sich die Unterstützung eines Jokers: Jonas Wuttke bringt Model Elena Carriére mit, Imke Rabiega hat Rapperin Yung FSK18 an ihrer Seite. Am Ende entscheidet die Community, wer überzeugender war. Zu sehen ab Mittwoch, 7. Oktober 2026, bei "UNBUBBLE" auf YouTube (https://www.youtube.com/@unbubble)."UNBUBBLE" - Talks und Reportagen für einen lebendigen Diskurs"UNBUBBLE" wurde von ZDFkultur entwickelt und startete auf YouTube, um einen lebendigen Diskurs und eine differenzierte Meinungsbildung zu gesellschaftskulturell relevanten Themen zu fördern. Bekannt wurde "UNBUBBLE" durch die preisgekrönte Debattenreihe "13 Fragen" und umfasst darüber hinaus - mit mittlerweile mehr als 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf YouTube - unterschiedliche Talk- und Reportage-Inhalte.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/unbubble) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie Presseinformationen zu "UNBUBBLE" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdfunbubble)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6344812