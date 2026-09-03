Die TOURISE Awards präsentieren die weltweit einflussreichsten Reiseziele und heben dabei den kulturellen Reichtum, die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen sowie bahnbrechende Fortschritte in der Reisebranche hervor.

Es können Nominierungen in sechs Kategorien eingereicht werden, darunter eine neue Auszeichnung für das "Best Wellness Destination" sowie die von der Jury gewählte Hauptauszeichnung "Best Overall Destination".

Die Gewinner werden im Rahmen der TOURISE Awards-Zeremonie geehrt, die vom 23. bis 25. März 2027 in Verbindung mit dem TOURISE-Gipfel in Riad stattfindet.

Die zweite Ausgabe der TOURISE Awards wurde heute offiziell ins Leben gerufen und setzt als fortlaufender globaler Maßstab weiterhin die besten Tourismusdestinationen in den Mittelpunkt. Die TOURISE Awards setzen im Jahr 2025 einen neuen globalen Maßstab und würdigen Destinationen, die einzigartige, zweckorientierte Reiseerlebnisse bieten. Im Jahr 2027 wird TOURISE jene Reiseziele würdigen, die den Tourismus von morgen prägen; die während der gesamten Reise einen Mehrwert bieten, den Zielen der Reisenden entsprechen und neue globale Standards dafür setzen, wie die Welt reist, sich vernetzt und wächst. Nominierungen sind nun vom 1.September bis zum 19.November 2026 für die Öffentlichkeit möglich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260901673531/de/

Die TOURISE Awards umfassen sechs verschiedene Preiskategorien: Best Arts and Culture Destination, Best Adventure Destination, Best Food and Culinary Destination, Best Shopping Destination, Best Entertainment Destination sowie eine neue Kategorie: Best Wellness Destination. Together, the categories show the full traveler journey and the evolving ways destinations create memorable, meaningful experiences. Darüber hinaus wird mit der renommierten Auszeichnung "Best Overall Destination" jene Destination gewürdigt, die sich in allen Aspekten des Reiseerlebnisses auszeichnet und weltweit Maßstäbe als außergewöhnlichstes Reiseziel setzt.

Im Einklang mit dem TOURISE-Leitbild würdigen die Auszeichnungen Reiseziele, die sich durch eine starke Identität, messbare Wirkung und verantwortungsbewusstes Management auszeichnen. In Frage kommende Reiseziele müssen (i) einen klar definierten geografischen Geltungsbereich (eine Stadt, eine Region oder einen Ort) aufweisen, (ii) über eine unverwechselbare Identität und einen eigenen Charakter verfügen, die sich aus der Kultur, den Landschaften und den Sehenswürdigkeiten ergeben, welche die Wahrnehmung des Reiseziels durch Reisende prägen, und schließlich (iii) von einer Tourismusbehörde unterstützt werden, die dafür verantwortlich ist, dass das Reiseziel effektiv verwaltet wird.

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE, erklärte: "Die Würdigung herausragender Leistungen im Rahmen der TOURISE Awards ist mehr als nur eine Feier sie ist ein entscheidender Schritt zur Gestaltung der Zukunft des globalen Tourismus. Diese Auszeichnungen rücken erstklassige Reiseziele ins Rampenlicht, die Reisende nicht nur mit einzigartigen Erlebnissen begeistern, sondern auch in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und kultureller Authentizität eine Vorreiterrolle einnehmen. In einer Welt, in der der Tourismus ein starker Motor für Wirtschaftswachstum, kulturellen Austausch und die Stärkung von Gemeinschaften ist, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir jene Reiseziele würdigen, die neue Maßstäbe in Bezug auf Exzellenz und Sinnhaftigkeit setzen."

Die TOURISE Awards werden von einer unabhängigen Jury bewertet, die sich aus einer hochkarätigen Gruppe branchenübergreifender Vorreiter aus den Bereichen Reisen und Tourismus, Mode, Gastronomie, Kunst, Einzelhandel, Kultur, Abenteuer und Unterhaltung zusammensetzt:

Albert Read Ehemaliger Managing Director bei Condé Nast

Filip Boyen Ehemaliger CEO, Forbes Travel Guide

Bernold Schroeder ehemaliger CEO, Kempinski Hotels

Fiona Jeffery Ehemalige Vorsitzende des World Travel Market; Ehemalige Vorsitzende von "Tourism for Tomorrow"

Michael Ellis Ehemaliger Global Director der Michelin Guides

Omar Samra UN-Sonderbotschafter; Bergsteiger und Polarforscher

Renaud de Lesquen Ehemaliger CEO von Givenchy; ehemaliger President von Dior Americas

Lars Nittve Ehemaliger Gründungsdirektor der Tate Modern

Caroline Rush Former CEO, British Fashion Council

Andrew Gibson Ehemaliger Vizce President für "Global Well-Being" bei Accor Hotels

Albert Read, Vorsitzender der Jury und Kategorieverantwortlicher, erklärte: "Es ist mir eine Ehre, Teil der TOURISE Awards zu sein. Durch die Strenge ihrer Verfahren und das hohe Niveau der Jury haben die TOURISE Awards einen neuen Maßstab bei der Auszeichnung der führenden Akteure in der Reisebranche gesetzt. Mit ihrer zweiten Preisverleihung hat TOURISE nun die Gelegenheit, noch einen Schritt weiter zu gehen: erneut die herausragenden Reiseziele des Jahres zu würdigen, aber vor allem auch deren Entwicklung im Laufe der Zeit zu verfolgen und damit die Grundlage für die ultimativen Maßstäbe für langfristige Auswirkungen, Fortschritte und Erfolge im globalen Tourismus zu schaffen."

Die Reiseziele werden anhand von 14 Bewertungskriterien beurteilt, darunter Authentizität, Erreichbarkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Besuchererlebnis. Die Juroren bewerten, was ein Reiseziel in seiner nominierten Kategorie auszeichnet, sowie eine Reihe universeller Standards, die jedes herausragende Reiseziel erfüllen sollte.

Nach einer öffentlichen Nominierungsphase wird für jede Kategorie eine Auswahlliste mit Reisezielen erstellt, aus der die Jury einen Gewinner und zwei herausragende Finalisten auswählt. Die Gewinner werden im Rahmen der TOURISE Awards-Zeremonie geehrt, die am 23. März 2027 parallel zum TOURISE-Gipfel in Riad stattfindet.

Bestimmen Sie mit, wer die TOURISE Awards für die weltweit außergewöhnlichsten Tourismusdestinationen erhält, indem Sie bis zum 19. November auf dem Award-Portal https://awards.tourise.com/ die Destination nominieren, die Ihrer Meinung nach den Unterschied ausmacht.

Über die TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten. Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE brachte Visionäre aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kapitalmarkt, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und wegweisende Vereinbarungen auf den Weg zu bringen, die die Branche neu ausrichten und einen Tourismussektor schaffen sollen, der nachhaltig, gerecht und zukunftsorientiert ist. Als ganzjährig aktive globale Plattform prägt TOURISE den weltweiten Diskurs in der Reise- und Tourismusbranche und bringt Führungskräfte zusammen, die eine gemeinsame Vision zur Gestaltung der Reisewirtschaft teilen. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet.

Weitere Informationen über die TOURISE finden Sie unter www.TOURISE.com

Über die TOURISE Awards:

Die TOURISE Awards sind eine globale Auszeichnung für herausragende Reiseziele, die Orte würdigen, die sinnvolle, unvergessliche Reiseerlebnisse bieten und den sich wandelnden Erwartungen der Reisenden von heute entsprechen. Die Auszeichnungen, die von einer renommierten branchenübergreifenden Jury vergeben werden, würdigen Reiseziele in sechs Kategorien Kunst Kultur, Abenteuer, Essen Kulinarik, Shopping, Unterhaltung und Wellness und gipfeln in der wichtigsten Auszeichnung, dem "Best Overall Destination Award". Die Auszeichnungen, die nun bereits zum zweiten Mal verliehen werden, rücken weiterhin Innovation, Nachhaltigkeit, den Erhalt der Kultur und die Auswirkungen auf die Besucher in den Vordergrund und setzen damit einen neuen globalen Maßstab dafür, was ein Reiseziel wirklich außergewöhnlich macht.

Erfahren Sie mehr über die TOURISE Awards unter TOURISE.com/awards

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