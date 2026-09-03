Fuer folgende Geschaefte in der ISIN XS3246967XXX.EUR, Wertpapier-Name: WITR MU.AS.I. ETP 2062, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 112 19,49 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 2.760 19,51 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 8.751 19,60 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 5.377 19,69 EUR 18,81 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 112 19,49 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 2.760 19,51 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 8.751 19,60 EUR 18,81 EUR
XS3246967XXX 03.09.2026 09:08:31 5.377 19,69 EUR 18,81 EUR
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