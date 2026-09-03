Der AfW kritisiert die allgemein geplante Kassenpflicht für Unternehmen mit mehr als 100.000 Euro Jahresumsatz. Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler sollten aus Sicht des Verbands ausgenommen werden, wenn sie keine Kassengeschäfte betreiben. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) plant eine neue Kassenpflicht für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro netto. Betroffen wären grundsätzlich auch Betriebe, die in ihrem Geschäftsalltag gar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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