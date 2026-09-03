Seit Ende Juli 2026 erhalten gesetzlich Versicherte von ihrer Krankenkasse keine Kostenübernahme mehr für Cannabisblüten. Das Sozialgericht Frankfurt bestätigte nun in einem Eilantrag, dass auch eine schwer erkrankte Patientin ihre bisherige Therapie nicht zulasten der GKV fortsetzen kann. Gesetzlich Krankenversicherte bekommen Cannabisblüten seit Ende Juli 2026 nicht mehr von der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) bezahlt. Das Sozialgericht (SG) Frankfurt hatte deshalb den Eilantrag einer schwer erkrankten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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