Berlin (ots) -Nach mehr als 1000 Teilnehmenden in der ersten Programmphase finden ab Ende September neue Online-Trainings statt. Gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KI & Alter der BAGSO bietet die dpa das kostenfreie Angebot nun insbesondere Fachkräften und ehrenamtlich Engagierten an, die mit älteren Menschen arbeiten.Falsche Behauptungen, täuschend echte KI-Inhalte und professionelle Betrugsmaschen machen es immer schwieriger, sich sicher im Netz zu bewegen. Die Online-Trainings des Informationskompetenz-Programms "Super Searchers" bieten praxisnah Orientierung.Nach einem erfolgreichen ersten Durchlauf mit dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) setzt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) das Programm nun gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KI & Alter der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen fort. Das von Google initiierte und geförderte Programm verfolgt einen Train-the-Trainer-Ansatz: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren lernen praxisnahe Methoden kennen, die sie anschließend an andere Menschen weitergeben können.In der ersten Phase von "Super Searchers" in Deutschland hat die dpa 16 Trainings durchgeführt und mehr als 1000 Menschen direkt geschult, größtenteils Mitarbeitende aus Bibliotheken. Mit der BAGSO als neuem Partner rücken nun insbesondere ältere Menschen in den Fokus. Das Angebot richtet sich an Fachkräfte und ehrenamtlich Engagierte, die ältere Menschen bei der Nutzung digitaler Angebote unterstützen und ihr Wissen zu Recherche und Informationskompetenz weitergeben möchten.Im Mittelpunkt der einstündigen, kostenfreien Online-Trainings stehen Strategien für eine sichere Online-Recherche, die kritische Bewertung von Quellen und der reflektierte Umgang mit digitalen und KI-generierten Inhalten. Für die neue Programmphase wird das bestehende Curriculum weiterentwickelt und insbesondere um das Thema digitale Betrugsmaschen ergänzt."Gerade in einer Zeit, in der KI die Suche nach Informationen grundlegend verändert und digitale Betrugsversuche immer professioneller werden, brauchen Menschen praktische Strategien, um Informationen selbstständig einschätzen zu können", sagt Teresa Dapp, Geschäftsführerin der dpa-infocom GmbH und Leiterin Faktencheck bei dpa. "Die große Resonanz der ersten Phase zeigt uns, dass der Train-the-Trainer-Ansatz funktioniert.""Wer sich informieren und am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte, muss sich verlässlich informieren können. Das wird durch KI-generierte Inhalte und gezielte Desinformation zunehmend schwieriger. Mit den Trainings stärken wir diejenigen, die ältere Menschen im Alltag begleiten und geben ihnen praktische Hilfen, um ältere Menschen im sicheren und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Technologien zu unterstützen", sagt Dr. Regina Görner, Vorsitzende der BAGSO.Die neuen Trainings starten am 30.9.2026 und werden bis Februar 2027 regelmäßig online angeboten. Geplant sind zwei Trainings pro Monat. Die Teilnahme ist kostenfrei; eine einmalige Teilnahme reicht aus.Begleitend stellt dpa Materialien zur Verfügung, mit denen die Teilnehmenden das Gelernte eigenständig an ihre jeweiligen Zielgruppen weitergeben können. Präsentationen, Übungen und weitere Praxismaterialien können kostenfrei über die Projektseite heruntergeladen werden.Weitere Informationen, alle Termine, Anmeldung und Materialien:https://www.dpa.com/de/super-searchersÜber "Super Searchers""Super Searchers" ist ein von Google im Jahr 2022 ins Leben gerufenes Informationskompetenz-Programm, das bereits in mehreren Ländern umgesetzt wurde. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Informationen online kritisch zu bewerten, die Glaubwürdigkeit von Quellen zu prüfen und mit neuen Herausforderungen durch KI-generierte Inhalte umzugehen.In Deutschland wird das Programm von der dpa umgesetzt. Nach einer ersten Phase in Partnerschaft mit dem Deutschen Bibliotheksverband (dbv) wird "Super Searchers" nun gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk KI & Alter der BAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen fortgeführt.Über die BAGSODie BAGSO (https://www.bagso.de/) - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen vertritt die Interessen der älteren Generationen in Deutschland. Sie setzt sich für ein aktives, selbstbestimmtes und möglichst gesundes Älterwerden in sozialer Sicherheit ein.In der BAGSO sind mehr als 120 Vereine und Verbände der Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, die von älteren Menschen getragen werden oder die sich für die Belange Älterer engagieren.Über das Kompetenznetzwerk KI & AlterDas Kompetenznetzwerk KI & Alter (KoKIA) (https://ki-und-alter.de/) führt Akteure aus Bildung, Praxis, Forschung, Entwicklung und Wirtschaft systematisch zusammen. Ziel ist es, alltagsnahe KI-Anwendungen sowie Bildungs- und Beteiligungsformate zu fördern, die älteren Menschen einen informierten, sicheren und selbstbestimmten Umgang mit KI ermöglichen. Das Kompetenznetzwerk wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten weltweit an etwa 130 Standorten. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die Zentralredaktion der dpa unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. 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Eine Auflistung dieser Projekte ist auf unserer Website (https://www.dpa.com/de/ueber-die-dpa/unabhaengigkeitprojekt-forderungen) zu finden.Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comBAGSO - Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.Barbara StuppReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 228 2499 9312E-Mail: stupp@bagso.deOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8218/6344840