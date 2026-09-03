Unterföhring (ots) -3. September 2026. Kaltstart im tropischen Urwald: Für Parshad Esmaeili, Joey Kelly, Lilly Becker, Gina Rühl, Antonia Hemmer, Willi Banner, Lezán und How2Shirli beginnt das zehntägige "Surviving Amazonas"-Abenteuer beim indigenen Volk der Shanenawa direkt mit der ersten heiligen Zeremonie - ab Dienstag, 8. September 2026, zum Streamen auf Joyn. Dabei schlägt die Reinigung mit Rapé, einer Pflanzenmischung, die in die Nase gepustet wird, bei einigen bereits an ihrem ersten Tag mit voller Wucht ein: Creator Lezán erlebt das erste Ritual als unbeschreibliches Gefühl mit "einer Mischung aus Seekrankheit, Kopfschmerzen und Lungenentzündung". Parshad erwischt es unerwartet: "Mir kamen die Tränen, weil es so hart in mein Wesen reingeschossen ist." Auch Joey Kelly hat schwer zu kämpfen: "So einen Schweiß hatte ich noch nie in meinem Leben. Das hat mich ganz schön umgehauen, das hätte ich nicht gedacht." Vawinawa, der Medizinmann des Dorfes, reagiert reserviert: "Das war schon ein kleines Desaster, wie die Anwärter reagiert haben." Während die acht prominenten Abenteurer:innen noch mit den Nachwirkungen der Rapé-Zeremonie beschäftigt sind, gibt es bereits die nächste Ankündigung von Stammesführer Manipa: "Ich lade euch alle herzlich zum Abendessen ein. Esst zusammen mit uns, denn ihr müsst euch für die anschließende Ayahuasca-Zeremonie stärken ..." Wer ist schon vor der ersten Nacht im Dschungel komplett am Ende?Das ist "Surviving Amazonas"Zehn Tage mit einem indigenen Volk mitten im brasilianischen Amazonas leben. Zehn Tage in Hängematten schlafen, umgeben von Jaguaren, Schlangen, Spinnen und anderen Tieren. Zehn Tage ins eigene Ich reisen mit uralten heiligen Ritualen. Acht prominente Abenteurer:innentauchen zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein, die noch vollkommen im Einklang mit der Natur leben. Sie ordnen sich ihren Regeln und Prinzipien unter - mit allen Konsequenzen. Dabei erwarten die Gäste spirituelle, emotionale und körperliche Herausforderungen. Immer unter strenger Beobachtung der Shanenawa. Denn nur wer sich als würdig erweist, dem wird die große Ehre zu Teil, einen eigenen indigenen Namen zu erhalten."Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" - die ersten zwei Folgen ab Dienstag, 8. September 2026, auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben.Kurzinterviews der Promis sowie Fotos und weitere Informationen auf der Presseseite.Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneJoynEin Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6344835