Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 03.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bitcoin: Diese 4 Signale entscheiden über Bullenmarkt oder Falle!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
03.09.2026 10:39 Uhr
323 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung - Medienaktien gesucht

DJ MÄRKTE EUROPA/Kaum Bewegung - Medienaktien gesucht

DOW JONES--Kaum verändert sind Europas Börsen am Donnerstag in den Handel gestartet. Der DAX zeigt sich nahezu unverändert bei 25.833 Punkten, ebenso der Euro-Stoxx-50. Bremsend wirken der auf über 95 Dollar gestiegene Ölpreis, auch wenn er aktuell leicht nachgibt. Außerdem verunsichern neuerliche Trump-Drohungen gegen den Iran.

Für Zuversicht sorgt laut Händlern dagegen, dass es am Vortag nach dem Anstieg der Renditen zu Schnäppchenkäufen bei Anleihen gekommen sei. "Das könnte andeuten, dass um 4,80 Prozent ein attraktiver Deckel auf den US-Renditen liegt", sagt ein Teilnehmer mit Blick auf 10-jährige US-Anleihen. Am Anleihemarkt hierzulande sinken die Renditen leicht. Der Euro zieht etwas an auf 1,1601 Dollar.

Der Handelstag steht im Zeichen einer ganzen Reihe von Konjunkturdaten. Von Wirtschaftsinstituten wie Ifo und IWH kommen Herbstprognosen. Dazu stehen rund um den Globus Revisionen von Einkaufsmanagerdaten (PMI) für den Dienstleistungssektor auf dem Kalender. In der Eurozone wird vor allem auf Inflationsdaten geblickt, diesmal die Erzeugerpreise. Eine Zinserhöhung der EZB kommende Woche gilt derweil als sicher. Uneinig sind sich Marktteilnehmer mit Blick auf die Dezember-Sitzung.

In den USA wird mit dem ISM-Service-Index ein Vorbote für den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag berichtet.

Zu Wort gemeldet haben sich bereits die Verbände der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und der chemischen Industrie (VCI). Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist mit einem Zuwachs von real 2 Prozent beim Auftragseingang in die zweite Jahreshälfte gestartet. Dabei kamen die Wachstumsimpulse aber aus dem Ausland. Die Gesamtbilanz des VDMA für die ersten sieben Monate des Jahres bleibt aber positiv mit einem Auftragsplus von real 5 Prozent.

In der chemisch-pharmazeutischen Industrie führten unterdessen eine leichte Belebung der Industriekonjunktur, aber vor allem Vorratskäufe infolge des Nahostkonflikts im zweiten Quartal zu einer spürbaren Steigerung der Einnahmen. Der VCI rechnet für 2026 nun mit einem Plus von 2,5 Prozent beim Branchenumsatz, erwartet aber wie bisher einen Rückgang der Produktion um 1,5 Prozent. Bisher hatte der VCI keine Umsatzprognose abgegeben.

Chemieaktien wie BASF, Brenntag oder Lanxess zeigen sich in engen Grenzen uneinheitlich, der Stoxx-Subindex Chemie steigt um 0,3 Prozent.

Tagessieger bei den Branchen sind Medienaktien mit einem Plus von 1,6 Prozent, gefolgt vom Index der Telekomaktien (+1,2%).

Deutsche Telekom ziehen um 1,3 Prozent an. Der aktivistische Investor Elliott drängt das Unternehmen laut einem Bloomberg-Bericht, eine mögliche Fusion mit der Tochter T-Mobile US nicht weiterzuverfolgen und will andere Wege zur Steigerung des Shareholder Value, etwa umfangreichere Aktienrückkäufe.

Im Mediensektor geht es für Publicis um 2,2 Prozent nach oben, nachdem das Werbeunternehmen den Werbeetat für sämtliche Produkte von Pepsico gewonnen hat. Händler spekulieren über ein Volumen um 4 Milliarden Dollar pro Jahr aus. Für WPP geht es 2,8 Prozent aufwärts, weil Publicis damit aus dem Wettbewerb um den Auftrag des Pepsi-Konkurrenten Coca Cola ausscheidet. Das erhöht die Chancen für WPP. Wolters Kluwer stützen mit einem Erholungsgewinn um 1,2 Prozent nach dem hohen Vortagesverlust den Medienindex ebenfalls.

VW geben am Tag vor der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung um 0,7 Prozent nach. Hier mehren sich die Sorgen, dass sich die Fronten zwischen Gewerkschaften und Führung verhärten, so dass Effizienzpläne nicht umgesetzt werden können. Die Analysten von Citi haben im Vorfeld eine VW-Restrukturierung als alternativlos bezeichnet.

Lufthansa legen um 0,5 Prozent zu. Am Abend entscheidet der Indexbetreiber Stoxx über die Neuzusammensetzung der Indizes der DAX-Familie. Möglicherweise könnte die Lufthansa-Aktie dabei den Sprung in den DAX schaffen, allerdings trübten sich die Aufstiegschancen zuletzt wieder etwas ein.

Delivery Hero legen um 0,4 Prozent zu auf 36,72 Euro Im Handel wundert man sich über den hohen Abschlag von rund 12 Prozent gegenüber dem Übernahmeangebot von Uber, das auf 41,50 Euro lautet. Grund sei wahrscheinlich, dass noch in vielen Ländern die aufsichtsrechtliche Genehmigung eingeholt werden müsse. Am Vorabend sprach sich die Führung von Delivery Hero für die Annahme des Angebots aus.

Suss Microtec verteuern sich mit der Nachricht einer strategische Zusammenarbeit mit geht mit Manz Asia in der Halbleiter-Inkjet-Technologie um 2,0 Prozent. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.354,85  -0,1   -7,30    6.362,15    9,7 
Stoxx-50     5.406,60  -0,1   -2,70    5.409,30    9,9 
DAX       25.833,11  -0,0   -6,22    25.839,33    5,5 
MDAX      31.965,08  +0,0    6,67    27.039,42    4,4 
TecDAX      4.029,59  +0,4   16,89    3.091,28    11,2 
SDAX      18.474,56  +0,1   15,59    13.062,07    7,6 
FTSE      10.754,31  -0,0   -2,14    10.756,45    8,3 
CAC       8.258,39  -0,3   -22,24    8.280,63    1,3 
SMI       14.338,21  -0,2   -24,76    14.362,97    8,1 
ATX       6.754,13  -0,0   -1,48    6.755,61    26,8 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:17 
EUR/USD      1,1603  +0,1   0,0016     1,1587   1,1592 
EUR/JPY      182,26  -0,9  -1,6600     183,92  184,1200 
EUR/CHF      0,9386  -0,3  -0,0032     0,9418   0,9422 
EUR/GBP      0,8597  +0,1   0,0008     0,8589   0,8584 
USD/JPY      157,05  -1,0  -1,6500      158,7  158,8100 
GBP/USD      1,3495  +0,1   0,0011     1,3484   1,3501 
USD/CNY      6,7177  -0,0  -0,0013     6,7190   6,7190 
USD/CNH      6,7178  0,0   0,0000     6,7178   6,7178 
AUS/USD      0,7169  +0,0   0,0001     0,7168   0,7168 
Bitcoin/USD   77.905,02  +0,7   499,67    77.405,35 77.333,82 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      90,39  -0,7   -0,62      91,01 
Brent/ICE      95,05  -0,6   -0,58      95,63 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.427,16  +0,9   40,87    4.386,29 
Silber       65,95  +1,0    0,63      65,32 
Platin      1.776,00  +0,9   16,09    1.759,91 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.