Berlin (ots) -Narwal,ein globaler Experte für KI-gestützte Reinigung und Pionier im Bereich der Roboter-Wischtechnologie, hat heute im Rahmen der IFA 2026 sein Herbst-Line-up 2026 vorgestellt und neue Lösungen für die robotergestützte sowie kabellose Reinigung präsentiert. Nach zehn Jahren Innovation erweitert Narwal sein Portfolio und entwickelt Lösungen für noch vielfältigere Reinigungsanforderungen.Im Mittelpunkt dieser Weiterentwicklung steht das Narwal FlowWash Mopping System, das mit dem neuen Freo 20 und Freo 20 Edge erstmals auch in der Freo-Familie zum Einsatz kommt. Der neue Flow 2 in Weiß zeigt weiterhin die Leistungsfähigkeit dieser fortschrittlichen Wischtechnologie. Die Präsentation umfasste außerdem den Narwal V50 Cube sowie einen ersten Ausblick auf die kommenden Nass- und Trockensaugerlösungen des Unternehmens."Seit einem Jahrzehnt arbeiten wir daran, das Wischen in der Roboterreinigung wirklich effektiv zu machen. Der Flow 2 ist der Höhepunkt dieser Entwicklung. Mit unserem neuen Produktportfolio bringen wir die dahinterstehende Expertise in noch mehr Haushalte und erschließen gleichzeitig neue Reinigungskategorien", sagte Junbin Zhang, Gründer und CEO von Narwal, der gemeinsam mit Medienvertretern und Branchenexperten an der exklusiven Medienveranstaltung von Narwal in Berlin teilnahm.FlowWash: Eine Lösung für eine der größten Herausforderungen der RoboterreinigungWährend sich die Technologie von Saugrobotern in den vergangenen Jahren rasant weiterentwickelt hat, bleibt eine effektive Wischleistung eine der größten Herausforderungen der Branche. Mit dem FlowWash Mopping System hat Narwal eine Technologie entwickelt, die Wischen von einfachem Verteilen von Wasser zu einem kontinuierlichen Reinigungsprozess weiterentwickelt: Der Wischmopp wird während der Reinigung laufend aufgefrischt und gereinigt.FlowWash vereint drei zentrale Technologien:- Track-Mop-Design: Die flache Mikrofasernoppenrolle bietet eine nahezu siebenmal größere Kontaktfläche als herkömmliche Rollenmop-Konstruktionen und sorgt dadurch für einen gleichmäßigeren Bodenkontakt sowie eine effektivere Fleckenentfernung.- Kontinuierliche Reinigung mit 60 °C heißem Wasser: Ein 16-Düsen-Wasserverteilungssystem mit angewinkelter Ausrichtung versorgt den Mopp während der Reinigung kontinuierlich mit 60 °C heißem Wasser. Gleichzeitig entfernt ein integrierter Abstreifer Schmutz und Schmutzwasser in Echtzeit.- 12 N Reinigungsdruck: Die Rolle übt einen konstanten Druck von 12 N nach unten aus, um einen stabilen Kontakt zum Boden sicherzustellen und eine effektive Reinigung auf unterschiedlichen Oberflächen zu ermöglichen.Die Übertragung dieser Technologie auf weitere Produktkategorien stellte Narwal vor komplexe technische Herausforderungen, darunter die präzise Synchronisierung zweier Antriebswellen, die Kontrolle der Stoffspannung und das Druckmanagement. Durch jahrelange Forschung und Entwicklung macht Narwal diese fortschrittliche Wischtechnologie nun auch für ein breiteres Produktportfolio verfügbar.Freo-Serie: Fortschrittliche Reinigungstechnologie für noch mehr HaushalteDie Freo-Serie steht für Narwals Anspruch, intelligente Reinigungstechnologie für noch mehr Verbraucher zugänglich zu machen und die Technologie sowie Leistungsfähigkeit seiner Flaggschiff-Innovationen in weitere Produktlösungen zu bringen.Narwal Freo 20 - Premium-Lösung für komplexe WohnumgebungenDer Narwal Freo 20 markiert einen wichtigen Meilenstein für die Freo-Familie: Er ist das erste Modell der Serie, das mit dem Flaggschiff-FlowWash Mopping System von Narwal ausgestattet ist.Entwickelt für Familien mit Kindern, Haustieren und einem aktiven Alltag, kombiniert der Freo 20 leistungsstarke Wischtechnologie mit KI-gestützter Intelligenz und ermöglicht eine mühelose Reinigung des gesamten Zuhauses bei minimalem Wartungsaufwand.Zu den wichtigsten Highlights gehören:- FlowWash mit 60 °C heißem Wasser und Echtzeit-Selbstreinigungstechnologie für das Wischen- 31.000 Pa Saugkraft- NarMind Pro Autonomous System mit zwei RGB-Kameras- KI-gestützte Erkennung von über 300 Objekten im Haushalt- DualFlow Tangle-Free System und EdgeReach TechnologieMit seinem überarbeiteten Dock-Design mit gewebter Textur und automatisierten Wartungsfunktionen bringt der Freo 20 eine Reinigung auf Flaggschiff-Niveau in noch mehr Haushalte.Narwal Freo 20 Edge - Intelligente Reinigung einfach gemachtDer Narwal Freo 20 Edge macht Narwals intelligente Reinigungstechnologie noch zugänglicher und kombiniert zuverlässige Leistung mit komfortabler Automatisierung für eine mühelose Reinigung im Alltag. Entwickelt für Wohnungen und weniger komplexe Wohnumgebungen, sorgt er für konstant saubere Böden - auch ohne fortschrittliche KI-gestützte Erkennung von Hindernissen und Objekten.Zu den wichtigsten Highlights gehören:- FlowWash Wischtechnologie mit Echtzeit-Selbstreinigung des Mopps- 31.000 Pa Saugkraft- DualFlow Tangle-Free System und EdgeReach Technologie- Verstecktes dToF-LiDAR und Dual-Sided Structured Light für die 3D-Navigation- Ultraflaches 9,5 cm Gehäusedesign für die Reinigung unter niedrigen Möbeln- All-in-One-Dockingstation mit automatischer Staubentleerung und 45 °C WarmlufttrocknungMit seiner ausgewogenen Kombination aus intelligenter Reinigungsleistung, praktischen Automatisierungsfunktionen und einem fokussierten Funktionsumfang bietet der Freo 20 Edge eine zuverlässige, komfortable Reinigung für den modernen Alltag.Über Roboter hinaus: Intelligente Lösungen für die manuelle ReinigungWährend Saugroboter die tägliche Bodenpflege verändert haben, erfordern einige Reinigungsaufgaben weiterhin die Präzision und Flexibilität manueller Reinigung. Aufbauend auf seiner Expertise in intelligenter Bodenpflege erweitert Narwal sein Portfolio um handgeführte Reinigungslösungen, die diese Aufgaben durch durchdachte Technik, automatisierte Wartungsfunktionen und ergonomisches Design einfacher machen.Narwal V50 Cube - Ultrakompakte Lösung für die mühelose tägliche ReinigungDer Narwal V50 Cube kombiniert eine ultrakompakte Absaugstation mit einem leichten und leistungsstarken Handstaubsauger und ermöglicht so eine mühelose Reinigung im Alltag bei platzsparendem Design.Entwickelt für moderne Haushalte, die maximale Effizienz auf kleinem Raum suchen, reduziert der V50 Cube den manuellen Aufwand dank seiner intelligenten automatischen Absaugstation.- Ultrakompakte Absaugstation: Platzsparende Dockingstation mit automatischer Staubentleerung, ideal für Wohnungen und mehrstöckige Wohnumgebungen.- Wartungsarmes Reinigungserlebnis: Die automatische Staubentleerung mit 9-Schicht-Filtration reduziert den manuellen Wartungsaufwand und hält die Hände sauber.- Leichtgewicht von 1,4 kg & ergonomische Handhabung: Einfach zu tragen und zu bedienen für eine flexible Reinigung vom Boden bis zur Decke.- Vielseitige Reinigung im gesamten Zuhause: Spezialisierte Aufsätze für Böden, Teppiche, Möbel, Polster und schwer erreichbare Ecken.- Leistungsstarke Aufnahme von Tierhaaren und Schmutz: Die hohe Saugleistung von 210 AW entfernt zuverlässig hartnäckigen Schmutz und Tierhaare.Narwal Nass- und Trockensauger-Serie - Intelligente Tiefenreinigung über Robotik hinausNarwal gab außerdem einen ersten Einblick in seine kommende Serie von Nass- und Trockensaugern, die 2027 in Europa auf den Markt kommen soll. Das Portfolio wird sowohl ein Essential-Modell für die tägliche Bodenpflege als auch ein Flagship-Modell umfassen, das Narwals neueste Innovationen im Bereich der Nass- und Trockenreinigung präsentiert.Zu den wichtigsten Highlights des Flagship-Modells gehören:- 400 °C Dampf- und 95 °C Heißwasser-Wischtechnologie für eine verbesserte Fleckenentfernung und hygienische Bodenpflege- 25.000 Pa Saugkraft für eine gründlichere Reinigungsleistung- Floating Scraper Technologie für eine verhedderungsfreie und streifenfreie Reinigung- AI DirtSense Technologie, die die Reinigungsleistung automatisch an die Bodenbedingungen anpasst- 180°-Flachliege-Design, dreiseitige Kantenreinigung und bis zu 40 Minuten Laufzeit im KI-ModusDie neue Produktserie erweitert Narwals Portfolio intelligenter Reinigungslösungen um weitere Bodenpflegeszenarien und verbindet fortschrittliche Reinigungstechnologien mit durchdachter Technik für mehr Flexibilität bei der Reinigung.Preise und VerfügbarkeitDie neue Herbst-Produktserie wird ab September 2026 schrittweise in europäischen Märkten eingeführt und bringt Narwals neueste Reinigungstechnologien in verschiedene Produktkategorien. Die kommende Nass- und Trockensauger-Serie wird das Portfolio im Jahr 2027 weiter ergänzen; weitere Details zur Markteinführung folgen.- Narwal Freo 20 - Ab dem 3. September 2026 erhältlich, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 999 EUR über die Narwal offizielle Website und Amazon.- Narwal Freo 20 Edge - Ab dem 3. September 2026 erhältlich, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 799 EUR über die Narwal offizielle Website und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0H414WGY7).- Narwal V50 Cube - Ab dem 3. September 2026 erhältlich, mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549 EUR über die Narwal offizielle Website und Amazon. Eine Version ohne Absaugstation wird ebenfalls für 399 EUR erhältlich sein.- Narwal Nass- und Trockensauger-Serie - Geplanter Marktstart in Europa im Jahr 2027Über NarwalNarwal entwickelt innovative Produkte, die den Alltag nachhaltig verbessern. Das Produktportfolio adressiert alltägliche Herausforderungen und basiert auf einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer sowie umfangreicher Forschung und Entwicklung. Dieses Engagement hat zu branchenweit ersten Innovationen geführt, darunter der Auto-Washing Mop, das KI-gestützte DirtSense und das DualFlow Tangle-Free System. Narwal legt besonderen Wert auf jedes Detail, um Produkte zu entwickeln, die Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden und so den Alltag der Nutzer bereichern. Als eine der weltweit führenden Marken für Staubsauger gehört Narwal zu den Top-5-Anbietern der Branche und erreicht über 6 Millionen Nutzer in 30 Ländern, darunter Nordamerika, Südkorea, Deutschland und Australien. Die Innovationen von Narwal wurden unter anderem mit Auszeichnungen wie den CES Innovation Awards, dem Edison Gold Award und den TIME Best Inventions geehrt.Pressekontakt:yang.song@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6344850