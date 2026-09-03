Bad Wimpfen (ots) -Weltweites Jubiläum: Der Lebensmitteleinzelhändler unterstreicht mit der Neueröffnung im hessischen Raunheim seine internationale Wachstumsstrategie und seine zuverlässige Nahversorgungskompetenz.Ein Meilenstein in der internationalen Geschichte von Lidl: Der Lebensmitteleinzelhändler nimmt heute im hessischen Raunheim seine weltweit 13.000. Filiale offiziell in Betrieb. Mit der Neueröffnung feiert Lidl das globale Wachstum des länderübergreifenden Filialnetzes in 32 Ländern, zu dem in Deutschland über 3.250 Filialen gehören.Der neue Standort in der Flörsheimer Straße 1 bündelt die gesamte Kompetenz des Lebensmitteleinzelhändlers - von einer kundenorientierten Warenpräsentation bis hin zu einem breiten Frische- und Eigenmarkensortiment. Diesen besonderen Anlass feiert Lidl vor Ort mit einem dreitägigen Eröffnungsevent.Jubiläumsfeier vor Ort und soziales EngagementDen Meilenstein feiert Lidl vor Ort in Raunheim mit einem dreitägigen Eröffnungsprogramm für die Bürger, inklusive App-Rabatten, Unterhaltungsangeboten und Produktpräsentationen. Seine gesellschaftliche Verantwortung für die Region unterstreicht der Lebensmitteleinzelhändler zum Auftakt der Feierlichkeiten mit einer besonderen Spendenaktion: Im Rahmen der Initiative "DHB kassiert" übernimmt ein Vertreter des Handballvereins TG 1862 e.V. Rüsselsheim für 13 Minuten den Kassiervorgang. Lidl spendet im Anschluss 1.313 Euro an den Verein für die lokale Jugendarbeit und die Förderung des Breitensports.Flexible Konzepte für maximale StandortnäheDer Schlüssel zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Filialnetzes liegt in der konsequenten Ausrichtung an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden: Anstatt ausschließlich auf standardisierte Immobilienkonzepte zu setzen, entwickelt und baut der Lebensmitteleinzelhändler standortspezifisch - genau dort, wo die Menschen leben und ihren Alltag gestalten. Ob im ländlichen Raum, in urbanen Randlagen oder in hochverdichteten Stadtzentren: Lidl bietet in 32 Ländern individuelle, maßgeschneiderte Lösungen, um allen Kunden kurze Wege und ein rundum komfortables Einkaufserlebnis zu ermöglichen.Der strategische Fokus der Expansion liegt bei Lidl in Deutschland derzeit auf mittelgroßen Städten und Metropolen. Dort passt sich der Discounter architektonisch an das bestehende Stadtbild an und nutzt Flächen effizient durch innovative Nachverdichtungskonzepte, um die Innenstädte aktiv zu beleben. Neben Neubauten beweist auch der Einzug in bestehende Gebäude oder Fachmarktzentren wie in Raunheim, wie flexibel Lidl auf die jeweiligen Gegebenheiten reagiert."13.000 Filialen weltweit stehen für eine einzigartige Erfolgsgeschichte, die wir hier in Raunheim engagiert fortsetzen", betont Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Wir verbinden globale Expansionskraft mit verlässlicher lokaler Nähe. Unser Anspruch bleibt klar: Wir wollen allen Kunden flächendeckend ein einfaches, modernes Einkaufserlebnis und Top-Qualität zum bestmöglichen Preis bieten."Kundenorientierung und energieeffiziente BauweiseUnabhängig vom Standorttyp stehen großzügige Gänge, eine übersichtliche Warenpräsentation und attraktive Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt der Filialkonzepte von Lidl. Zugleich legt Lidl den Fokus auf eine ressourcenschonende Bauweise und setzt beim Filialneubau verstärkt auf Holzbaufilialen, die den Einsatz emissionsintensiver Baustoffe reduzieren und so den CO2-Fußabdruck des Gebäudes verringern. Gleichzeitig wird das gesamte Portfolio kontinuierlich nach modernsten Energieeffizienz-Standards weiterentwickelt.Faire Arbeitsplätze vor OrtLidl bietet als zuverlässiger Arbeitgeber echte Zukunftssicherheit. Mit der Eröffnung entstehen in Raunheim 25 neue Arbeitsplätze. Der Discounter setzt dabei auf unbefristete Arbeitsverträge und zahlt allen tariflichen Mitarbeitern einen Einstiegslohn von mindestens 15 Euro brutto pro Stunde. Neben Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie der Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge profitieren die Mitarbeiter von zahlreichen Zusatzleistungen wie Schichtzuschläge, Job-Tickets, Vergünstigungen bei ausgewählten Partnern (Fitnessstudios, Onlineshops, Mobilfunkanbietern) sowie Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Zusätzlich erhalten alle Mitarbeiter seit dem ersten April 2026 einen teamlidl-Rabatt von fünf Prozent auf ihren täglichen Einkauf* in allen über 3.250 deutschen Lidl-Filialen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).*Gültig seit dem 01.04.2026. Ausgenommen Tabakwaren, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Säuglingsanfangsnahrung, Pfand, CO2-Zylinder, Telefon-, Gutschein- und Geschenkkarten sowie die Rettertüte. Monatliche Begrenzung auf maximalen Gesamteinkaufswert i. H. v. 500 Euro und maximal 25 Euro Rabatt.Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6344848