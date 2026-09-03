Kaum Bewegung an den Börsen, Broadcom enttäuscht trotz Rekordzahlen

Der DAX notiert am Morgen unbewegt. Der Euro Stoxx 50 hingegen verzeichnet einen kleinen Abschlag. Vorbörslich wird ein leicht positiver Handelsstart in den USA erwartet. Der Nikkei 225 setzt seine Korrektur fort und beendete den Handel mit einem deutlichen Rückgang von rund einem Prozent.
Makroökonomischer Überblick
Für Gesprächsstoff sorgt heute wieder die Entwicklung an den Energiemärkten. Die Folgen kommen inzwischen direkt bei den Verbrauchern an: Laut ADAC erreichte der bundesweite Tagesdurchschnittspreis für einen Liter Super E10 mit 2,215 Euro einen neuen nominalen Höchststand. Zusätzlich belastet das Niedrigwasser am Rhein die Transportlogistik und erhöht die Kosten entlang der Lieferketten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus der internationalen Technologiewerte steht heute Broadcom, dessen Aktie vorbörslich unter Druck gerät. Auslöser sind die Quartalszahlen des Chipkonzerns. Zwar übertraf Broadcom die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, und der Umsatz mit KI-Halbleitern hat sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Für Ernüchterung sorgt jedoch der Ausblick: Die Prognose für das laufende Quartal liegt lediglich im Rahmen der ohnehin ambitionierten Erwartungen. Das zeigt einmal mehr, wie hoch die Messlatte im KI-Sektor inzwischen liegt.
Zu den stärksten Werten im deutschen Markt zählt Auto1. Die Aktie profitiert von einer anhaltend positiven Einschätzung der Geschäftsperspektiven. Neben einer heute veröffentlichten Zielanhebung durch Goldman Sachs rückt vor allem das dynamische Wachstum des Europageschäfts in den Vordergrund. Anleger setzen darauf, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler seinen profitablen Wachstumskurs fortsetzen und Marktanteile in einem weiterhin fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt ausbauen kann.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN8DR2
|18,53
|24037,126514 Punkte
|13,91
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GU
|9,11
|55,345907 USD
|6,22
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG6N34
|23,98
|28245,105874 Punkte
|10,90
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN56JA
|23,99
|26543,371887 Punkte
|10,45
|Open End
|Platin
|Bull
|UR20KB
|1,16
|1662,43843 USD
|13,08
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Call
|UR0XRM
|8,36
|25100,00 Punkte
|24,19
|11.09.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UN7APY
|1,81
|30,50 EUR
|7,21
|17.03.2027
|Exxon Mobil Corp.
|Call
|UN3R3G
|0,47
|180,00 USD
|9,97
|16.12.2026
|Microsoft Corp.
|Call
|UN9HVR
|2,68
|505,00 USD
|8,26
|16.12.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG2L2B
|7,36
|150,00 USD
|2,35
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UR2BU5
|3,25
|24981,687312 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD6S22
|8,24
|24290,334546 Punkte
|6
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4575
|5,38
|94,848118 EUR
|3
|Open End
|DAX
|long
|UN5NLK
|1,25
|24551,005182 Punkte
|20
|Open End
|SAP SE
|Long
|UN9J11
|6,35
|169,374355 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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