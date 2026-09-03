Linz (www.anleihencheck.de) - Wenige Tage nach der EZB entscheidet Mitte September auch die US-Notenbank FED über ihren weiteren Zinspfad, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Anders als bei der EZB sei ein Zinsschritt jedoch noch keineswegs sicher. Nach einer falkenhaften Rede von FED-Chef Kevin Warsh sei die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung auf knapp 70% gestiegen. Entscheidend würden nun die Inflationsdaten für August, die am kommenden Freitag veröffentlicht würden. Während der moderate Preisauftrieb im Juli eine Zinspause rechtfertigen könnte, dürfte der erneute Anstieg der Energiepreise die Teuerung im August wieder beschleunigt haben. (03.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de