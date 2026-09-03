Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Delivery Hero SE vom 02.09.2026:Vorstand und Aufsichtsrat der Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme ("Stellungnahme") zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an alle Aktionäre von Delivery Hero ("Angebot") veröffentlicht, das von der Uber International Technologies II Corporation, einer Tochtergesellschaft der Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) (gemeinsam "Uber"), abgegeben wurde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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