Silber unter Druck - warum Peter Krauth gelassen bleibt

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Eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh schickt Gold und Silber auf Talfahrt. Die Aussicht auf höhere Zinsen trifft den Edelmetallmarkt hart. Silberexperte Peter Krauth sieht darin jedoch noch keine Trendwende. Denn während Anleger nervös verkaufen, bleibt ein entscheidender Widerspruch am Anleihemarkt bestehen.

Eine Rede von Fed-Chef Kevin Warsh schickt Gold und Silber auf Talfahrt. Die Aussicht auf höhere Zinsen trifft den Edelmetallmarkt hart. Silberexperte Peter Krauth sieht darin jedoch noch keine Trendwende. Denn während Anleger nervös verkaufen, bleibt ein entscheidender Widerspruch am Anleihemarkt bestehen.

Warsh löst einen heftigen Ausverkauf aus

Nach Einschätzung von Peter Krauth setzte Warsh auf der Jackson-Hole-Konferenz ein bewusst scharfes Signal. Er bezeichnete das Inflationsziel von 2 Prozent als nicht verhandelbar und stellte höhere Zinsen in Aussicht, falls die Teuerung nicht schnell genug sinkt. Die Botschaft traf den Markt sofort.



Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September sprang daraufhin von 35,9 auf rund 66 Prozent. Silber verlor an einem Tag 7 Prozent, Gold gab 3,5 Prozent nach. Zinserhöhungen belasten Edelmetalle, weil verzinste Anlagen dadurch attraktiver werden. Doch hat der Markt nur auf einen Teil der Geschichte reagiert?