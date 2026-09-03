Berlin (ots) -Auf der IFA 2026 in Berlin präsentiert Xiaomi über 380 Produkte für vernetzte Alltagserlebnisse und zeigt die Integration von Künstlicher Intelligenz über persönliche Geräte, Fahrzeuge und Smart HomeXiaomi feiert auf der IFA 2026 in Berlin sein Debüt. Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 3.300 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen seinen größten eigenständigen Messestand in Europa. Im Mittelpunkt steht das intelligente Ökosystem "Human x Car x Home".Xiaomi vereint auf dem Messestand mehr als 380 Produkte, Technologien und Live-Demonstrationen. Das Spektrum reicht von persönlichen Geräten über das vernetzte Zuhause bis zur Mobilität. Dabei zeigt Xiaomi, wie Künstliche Intelligenz Geräte und Services bereichsübergreifend koordiniert, um den Alltag intuitiver und komfortabler zu gestalten."Die diesjährige IFA markiert einen bedeutsamen Meilenstein in Xiaomis globaler Entwicklung", erklärt Xu Fei, Chief Marketing Officer von Xiaomi. "Während wir unser Portfolio von Smartphones über Smart-Home-Lösungen bis zu intelligenten Fahrzeugen erweitert haben, haben wir gezielt in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Betriebssysteme, Chips und intelligente Fertigung investiert. Diese Geschäftsfelder und Kompetenzen verbinden sich nun in unserem Ökosystem 'Human x Car x Home', das wir auf der IFA erstmals in seiner gesamten Bandbreite präsentieren.""Europa ist ein Schlüsselmarkt für unsere globale Strategie", ergänzt Fei. "Mit dem Ausbau von Mijia in Europa und dem geplanten Marktstart von Xiaomi Auto im Jahr 2027 werden die drei zentralen Komponenten unseres Ökosystems - persönliche Geräte, intelligente Fahrzeuge und Smart-Home-Lösungen - künftig auch in Europa nahtlos zusammenwirken. Dabei geht es um mehr als die Einführung weiterer Produkte: Wir möchten unsere Technologie- und Ökosystem-Kompetenz europäischen Verbrauchern zugänglich machen."Drei Bereiche der IFA-AusstellungDie Ausstellung gliedert sich in drei zentrale Bereiche: "AI Tomorrow", "AI Today" und "Human x Car x Home"-Produktportfolio:- AI Tomorrow gibt mit dem Xiaomi Vision Gran Turismo einen Ausblick auf die Zukunft intelligenter Mobilität und zeigt neue Möglichkeiten an der Schnittstelle von Automobildesign, leistungsorientierter Technologie und digitalen Erlebnissen.- AI Today demonstriert die Integration dieser Technologien in konkreten Alltagssituationen: Der Xiaomi SU7 Max sowie vernetzte Wohnbereiche wie Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Arbeitszimmer demonstrieren, wie Künstliche Intelligenz persönliche Geräte, Fahrzeuge und Smart-Home-Produkte intelligent miteinander vernetzt.- Das "Human x Car x Home"-Produktportfolio umfasst über 380 Produkte aus sieben Kategorien: Kochen und Lebensmittelaufbewahrung, Haushaltsreinigung, Luftqualitätsmanagement, audiovisuelle Unterhaltung, Sicherheit, persönliche Geräte sowie intelligente Mobilität. Die Ausstellung zeigt, wie gemeinsame Technologien, systemübergreifende Funktionen und eine einheitliche Designsprache zu einem nahtlosen Nutzererlebnis führen.Das "Human x Car x Home"-Ökosystem"Human x Car x Home" ist Xiaomis nutzerorientiertes, intelligentes Ökosystem, das persönliche Geräte, intelligente Fahrzeuge und Smart-Home-Produkte miteinander verbindet. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Xiaomi HyperOS werden Geräte und Dienstleistungen produkt- und szenarioübergreifend vernetzt.Das Ökosystem hat sich in drei Jahren kontinuierlich zu einem leistungsfähigen System mit globaler Reichweite entwickelt. Xiaomi gehört mit seinen globalen Smartphone-Auslieferungen seit 24 Quartalen in Folge zu den weltweit führenden drei Anbietern. Bei den Tablet-Auslieferungen rangiert Xiaomi weltweit auf Platz vier und gehört damit zum neunten Mal in Folge zu den globalen Top 5. Bei den Auslieferungen von Wearables wie Fitness-Tracker und Smartwatches platziert sich Xiaomi weltweit auf Platz zwei.¹Seit seiner Markteinführung vor zwei Jahren hat Xiaomi Auto in Festlandchina mehr als 700.000 Fahrzeuge ausgeliefert.² Für den Xiaomi YU7 gingen bereits am ersten Tag über 240.000 verbindliche Bestellungen ein. Gleichzeitig hat Xiaomi eine der weltweit führenden Consumer-AIoT-Plattformen aufgebaut: Mehr als 1,1 Milliarden Geräte sind damit verbunden (ausgenommen Smartphones, Tablets und Laptops). Die Plattform erreicht mehr als 175 Millionen Nutzer:innen und Haushalte weltweit.¹Künstliche Intelligenz für AlltagsszenarienMit der Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz geht es bei intelligenten Erlebnissen zunehmend um mehr als Gerätekonnektivität. Entscheidend ist ein besseres Verständnis individueller Bedürfnisse sowie proaktive, kontextbezogene Services. Xiaomi ist der Ansicht, dass der nächste Schritt für KI darin bestehen sollte, über das Beantworten von Fragen auf einem Bildschirm hinauszugehen. Künstliche Intelligenz muss reale Situationen und Zusammenhänge erkennen und unter Kontrolle der Nutzer:innen Geräte koordinieren, um bei konkreten Aufgaben im Alltag zu unterstützen.Das Ökosystem "Human x Car x Home" schafft die Grundlage für diesen Wandel. Durch die Vernetzung von Smartphones, Fahrzeugen und Smart-Home-Geräten ermöglicht Künstliche Intelligenz die szenarienübergreifende Erfassung von Kontexten und den koordinierten Einsatz unterschiedlicher Geräte, um bei konkreten Aufgaben zu unterstützen. So geht es bei intelligenten Erlebnissen künftig nicht mehr allein um die Reaktion auf einzelne Befehle, sondern um ein besseres Verständnis von Nutzerintentionen und eine vorausschauende Unterstützung im Alltag.Xiaomi zeigt dies durch praktische Beispiele auf der IFA: Beim Nachhausefahren kann das System anhand von Kontextinformationen wie Uhrzeit, Standort und Wetterbedingungen die Beleuchtung und Klimaanlage proaktiv anpassen - noch bevor die Person ankommt. Eine einfache Anfrage zuhause wie "Drucke das Foto, das ich gerade aufgenommen habe" lässt mehrere Geräte nahtlos zusammenarbeiten. Weitere Szenarien zeigen, wie sich Beleuchtung, Jalousien und Raumtemperatur gezielt auf Aktivitäten wie Lesen abstimmen lassen.Technologische Grundlagen für intelligente ErlebnisseXiaomis geräte- und szenarioübergreifende Erlebnisse basieren auf langfristigen Investitionen in zentrale Zukunftstechnologien - darunter Künstliche Intelligenz, Betriebssysteme, Chips und intelligente Fertigung. Gemeinsam mit Xiaomi HyperOS ermöglichen sie eine tiefgreifende Integration von Hardware und Software über Smartphones, Fahrzeuge, Smart-Home-Produkte und weitere Gerätekategorien hinweg.Im Bereich Künstliche Intelligenz baut Xiaomi kontinuierlich Large Language Models aus. Aktuelle Entwicklungen wie MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco und Xiaomi Miclaw erweitern die Fähigkeiten in den Bereichen Verständnis, logisches Schlussfolgern und Ausführung. Außerdem zeigen sie, wie sich KI von der reinen Beantwortung von Fragen hin zur Unterstützung bei komplexeren Aufgaben in der realen Welt weiterentwickeln kann.Die intelligente Fertigung ermöglicht es Xiaomi, Innovationen im großen Maßstab in marktreife Produkte zu überführen. In Festlandchina hat das Unternehmen entsprechende Kapazitäten in den drei zentralen Produktbereichen Smartphones, Fahrzeuge und Haushaltsgeräte aufgebaut. Die Xiaomi Smart Factory verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von rund zehn Millionen Flaggschiff-Smartphones. Der Standort Xiaomi Smart Factory | Wuhan vereint Forschung und Entwicklung (R&D), Produktion sowie Validierung unter einem Dach und ist mit 46 Laboren ausgestattet. Bei voller Auslastung verlässt dort alle 6,5 Sekunden eine Klimaanlage das Fließband. Parallel erprobt Xiaomi den Einsatz humanoider Roboter in der eigenen Fertigung. So konnte die Erfolgsquote bei Aufgaben wie der Schraubensicherung in der Xiaomi Auto Factory innerhalb von vier Monaten von etwa 90 Prozent auf 98 Prozent gesteigert werden.Xiaomi baut seine eigenen Chip-Kompetenzen kontinuierlich aus und konzentriert sich dabei auf Schlüsseltechnologien, die das Nutzererlebnis und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit entscheidend prägen. Innovationen in der Rechenarchitektur, bei NPUs und weiteren Technologien stärken zentrale Funktionen in den Bereichen gerätebasierte KI, Leistung und Energieeffizienz. Auf der IFA präsentiert Xiaomi zudem seine neue AI-Computing-Grundlage für das "Human x Car x Home" Smart Ecosystem. Sie demonstriert, wie aktuelle Computing-Kapazitäten KI-gestützte Szenarien über mehrere Geräte hinweg ermöglichen. Zu sehen ist auch das Xiaomi 18 Fold, das erste Flaggschiff-Smartphone mit dem neuen Xiaomi XRING O3 Chip, das Xiaomis Fortschritte in den Bereichen mobiles Computing, faltbare Formfaktoren und gerätegestützter KI zeigt.Darüber hinaus interagiert der humanoide Roboter Xiaomi CyberOne auf der IFA mit Besucher:innen durch Gesten wie dem Fingerherz oder dem Daumen nach oben. Er wird in der Xiaomi Auto Factory unter realen Produktionsbedingungen getestet und weiterentwickelt, um seine Fähigkeiten in den Bereichen Wahrnehmung, Steuerung und Aufgabenausführung zu optimieren und das praktische Potenzial humanoider Roboter für die intelligente Fertigung zu untersuchen.Xiaomi Auto bringt das intelligente Ökosystem auf die StraßeXiaomi Auto präsentiert die Mobilitätsdimension des intelligenten Ökosystems "Human × Car × Home" mit drei Fahrzeugen auf der Messe.Im Zentrum der Automobilpräsentation steht das Xiaomi Vision Gran Turismo, ein Elektro-Hypercar-Konzept für das "Gran Turismo"-Franchise. Mit Xiaomi wird erstmals ein Technologieunternehmen Teil des "Vision Gran Turismo"-Programms. Das virtuelle Konzeptauto exploriert Entwicklungen in den Bereichen Automobildesign, Aerodynamik und intelligenter Interaktion - frei von physikalischen Zwängen. Die Karosserie wird vollständig durch Luftströmung geprägt. Das Design "Shaped by the Wind" kombiniert ein tropfenförmiges Cockpit mit einem Active Wake Control System. Die Kabine "Racing on a Sofa" und der ringförmige Xiaomi Pulse Assistant verdeutlichen, wie Design, Performance-Technologie und intelligente Interaktion zukünftig zusammenwirken können.Die Ausstellung zeigt zudem die neue Generation der Xiaomi SU7 Serie sowie Xiaomi SU7 Ultra. Die Xiaomi SU7 Serie kombiniert elegantes, sportives Design mit tiefer Integration in Xiaomi HyperOS und das intelligente Ökosystem. Das Fahrzeug ermöglicht nahtlose Konnektivität mit persönlichen Geräten und dem Smart Home. Xiaomi SU7 Ultra ist Xiaomis High-Performance-Flaggschiff und baut auf Entwicklungen auf, deren Validierung an der Nürburgring-Nordschleife erfolgte. Dort stellte Xiaomi SU7 Ultra im April 2025 den offiziellen Rundenrekord in der Kategorie "Electric Executive Car" auf.Seit der Markteinführung im März 2024 hat Xiaomi Auto mehr als 700.000 Fahrzeuge auf dem chinesischen Festland ausgeliefert. Der Markteintritt in Europa einschließlich Deutschland ist für 2027 vorgesehen.Mijia: Smart-Home-Portfolio für EuropaXiaomi kündigt auf der IFA 2026 den umfassenden Ausbau seiner Smart-Home-Marke Mijia in Europa an. Unter der Positionierung "The Art of Smart Living" bringt Mijia menschenorientierte Intelligenz, bewährte Qualität und funktionales Design zusammen, um Smart-Home-Erlebnisse zu schaffen, die im Alltag intuitiv nutzbar und zuverlässig sind. Damit erweitert das Unternehmen das Angebot an Mijia-Produkten und -Lösungen in der Region und stärkt die Smart-Home-Komponente seines Ökosystems "Human x Car x Home".Der Ansatz von Mijia geht weit über die Vernetzung einzelner Geräte hinaus. Xiaomi versteht das intelligente Zuhause als vernetztes Gesamtsystem, in dem Geräte auf unterschiedliche Nutzer:innen, Umgebungen und Alltagssituationen abgestimmt reagieren und miteinander interagieren. Über die Xiaomi Home App lassen sich kompatible Mijia-Produkte zentral steuern und szenarioübergreifend koordinieren, wobei Nutzer:innen jederzeit die Kontrolle behalten.Mijia umfasst über 2.000 Produkte in mehr als 130 Produktkategorien, die über ein gemeinsames Ökosystem miteinander verbunden sind. Mijia nutzt Xiaomis Kompetenzen in KI, Betriebssystemen und IoT-Konnektivität, um Intelligenz in traditionelle Haushaltsgeräte zu integrieren und so den Alltag nutzerfreundlicher und vernetzter zu gestalten.Design ist ein zentraler Bestandteil des Mijia-Erlebnisses. Ausgehend von Xiaomis Designphilosophie "Alive" setzt Mijia auf eine klare, natürliche und zugängliche Designsprache. Sie sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild über das gesamte Portfolio hinweg und integriert Technologie harmonisch in moderne Wohnräume. Mijia-Produkte wurden bislang mit mehr als 500 internationalen Designauszeichnungen prämiiert.Xiaomi wird das Angebot seiner Smart-Home-Marke Mijia in Europa schrittweise ausbauen und die Vernetzung von Produkten und Services für den Haushalt weiter vorantreiben. Ziel ist es, europäischen Verbraucher:innen noch stärker integrierte und intelligentere Alltagserlebnisse zu bieten.Forschung und Entwicklung: Grundlage für nachhaltiges WachstumEuropa ist ein zentraler Markt in Xiaomis globaler Strategie und eine Schlüsselregion für das Ökosystems "Human x Car x Home". Xiaomi bekräftigt sein langfristiges Engagement in der Region und baut seine lokalen Kompetenzen in Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung, Handel und Kundenservice weiter aus. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und kann noch gezielter auf die Bedürfnisse europäischer Nutzer:innen eingehen.Für den Zeitraum von 2026 bis 2030 plant Xiaomi globale Investitionen von über 24 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung.³ Im Fokus stehen Künstliche Intelligenz, Betriebssysteme, eigene Halbleiterkompetenzen, intelligente Fahrzeuge, Robotik und intelligente Fertigung. Mit diesen Investitionen schafft Xiaomi Technologien, die produkt- und kategorieübergreifend eingesetzt werden - von persönlichen Geräten über Smart Home bis zur Mobilität.Xiaomi verbindet diese langfristigen Investitionen mit starker lokaler Verankerung in seinen globalen Märkten. Mit dem Ökosystem "Human x Car x Home" will das Unternehmen persönliche Geräte, Zuhause und Mobilität noch enger vernetzen, Künstliche Intelligenz in weitere Alltagsszenarien integrieren und intelligente Technologie für Menschen weltweit nutzbringender erlebbar machen.Disclaimers1 Daten von Omdia für Q2 2026.2 Interne Daten von Xiaomi, Abrechnung aller Xiaomi Auto-Modelle, die bis März 2026 ausgeliefert wurden.3 Die Angabe ist zum Wechselkurs von EUR 1 = RMB 8,33 umgerechnet.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6344890