München (ots) -Exklusive Free-TV- und Pay-TV-Rechte in Deutschland und Österreich bis 2030 - Boris Becker und Matthias Stach bleiben an Bord.Die US Open bleiben bis 2030 auf SPORTEUROPE.TV und verlängern damit ihre langjährige Partnerschaft mit der USTA um weitere drei Jahre. Mit dieser vorzeitigen Verlängerung sichert sich SPORTEUROPE.TV die exklusiven Free-to-Air- und Pay-TV-Rechte in Deutschland und Österreich von 2028 bis 2030 - eine Vereinbarung, die vom internationalen Medienrechtepartner der USTA, IMG, ausgehandelt wurde."Wir lieben die US Open, und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass diese hervorragende Partnerschaft mit der USTA fortgesetzt wird", sagt Björn Beinhauer, CEO von SPORTEUROPE.TV. "Die US Open stehen für großartiges Tennis, großartige Geschichten und großartige Energie - und passen damit perfekt zu dem, was wir unseren Fans über SPORTEUROPE.TV bieten möchten. Dass wir diese Partnerschaft bereits bis 2030 verlängern konnten, ist für uns ein echter Meilenstein. Wir freuen uns auf viele weitere unvergessliche US-Open-Momente und darauf, gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft der Sportübertragung weiter zu gestalten."Die Vereinbarung gewährleistet zudem Kontinuität in insgesamt sechs lizenzierten Märkten. Neben den exklusiven Free-TV- und Pay-TV-Rechten in Deutschland und Österreich umfasst die Partnerschaft auch nicht-exklusive Pay-TV-Rechte in der Schweiz, in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. SPORTEUROPE.TV wird somit seine langjährige Berichterstattung über eines der weltweit größten Tennisturniere fortsetzen.Kirsten Corio, Chief Commercial Officer der USTA: "SportEurope ist ein langjähriger und starker Partner der US Open, und wir freuen uns sehr, dass diese Zusammenarbeit fortgesetzt wird. SportEurope erreicht ein wichtiges Publikum aus begeisterten Tennisfans, und wir freuen uns auf die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um die Berichterstattung über den Sport und die US Open in den kommenden Jahren weiter zu verbessern."Boris Becker und Matthias Stach bleiben an BordSPORTEUROPE.TV setzt auch auf Kontinuität in seinem Redaktionsteam: Boris Becker und Matthias Stach haben ihre Zusammenarbeit mit SPORTEUROPE.TV verlängert und werden auch in Zukunft Analysen, Einblicke und ihr Tennis-Fachwissen zu den US Open beisteuern.Damit bleiben zwei der bislang prägenden Stimmen der US-Open-Berichterstattung langfristig Teil des Tennisprogramms auf SPORTEUROPE.TV.Umfassende Berichterstattung auf SPORTEUROPE.TVDie neue Rechtevereinbarung umfasst eine umfassende Live- und On-Demand-Berichterstattung auf SPORTEUROPE.TV. Alle Spiele der US Open werden live übertragen - von den Qualifikationsrunden bis hin zu den Einzel-, Doppel- und Juniorenwettbewerben. Das bedeutet, dass Tennisfans jedes Spiel des Turniers live auf SPORTEUROPE.TV verfolgen können. Mit dieser vorzeitigen Verlängerung sorgt SPORTEUROPE.TV bereits jetzt für langfristige Planungssicherheit über den aktuellen Rechtezeitraum hinaus. Ab 2028 wird SPORTEUROPE.TV die exklusiven Free-TV- und Pay-TV-Rechte in Deutschland und Österreich innehaben.Diese langfristige Verlängerung der US-Open-Rechte unterstreicht somit sowohl den Ausbau des Premium-Sportportfolios von SPORTEUROPE.TV als auch die Rolle der Plattform als Rechte- und Vertriebspartner auf dem europäischen Sportmedienmarkt.Über SPORTEUROPE.TVSPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sportübertragungen, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausbaut.Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten - von Jugend- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben - kombiniert SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Die Plattform setzt bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu herkömmlichen Langzeitabonnements und bietet Sportfans so einen einfachen On-Demand-Zugang zu den Sportveranstaltungen, die sie wirklich sehen möchten.Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechteinhabern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien - innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans zugeschnitten.Über IMGIMG ist eine weltweit führende Sportmarketing-Agentur, die sich auf die Verwaltung und den Vertrieb von Medienrechten, die Produktion und Verbreitung von Inhalten über verschiedene Kanäle, Markenpartnerschaften, strategische Beratung, digitale Dienstleistungen und Veranstaltungsmanagement spezialisiert hat. Das Unternehmen fördert das Wachstum von Umsätzen, Fangemeinden und geistigem Eigentum für mehr als 250 Verbände, Vereinigungen, Veranstaltungen und Teams, darunter die National Football League, das Internationale Olympische Komitee, die National Hockey League, die Major League Soccer, die ATP- und WTA-Touren, die AELTC (Wimbledon), die Euroleague Basketball, die CONMEBOL, World Rugby, die DP World Tour, The R&A und die englische Premier League sowie UFC, WWE und PBR. IMG ist eine Tochtergesellschaft der TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), einem führenden Sport- und Unterhaltungsunternehmen.Pressekontakt:SPORTEUROPE.TV · Presse & KommunikationHelen Klos - Marketing & PRpresse@sporteurope.tv · www.sporteurope.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6344889