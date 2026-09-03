Inning am Ammersee (ots) -Mit dem Wachstum von Unternehmen entstehen neue Standorte, Angebote und Geschäftsfelder. Gleichzeitig wird es anspruchsvoller, ihre Zugehörigkeit und ihren gemeinsamen Ursprung nach außen sichtbar zu machen. Vor dieser strategischen Herausforderung stand die Unternehmerfamilie Rolf Doetsch, deren Hospitality-Unternehmen in den vergangenen Jahren weit über PURS Fine Hotels & Restaurants hinausgewachsen sind. Gemeinsam mit FARBE BLAU entstand daraus die Dachmarke RD UNIQUE PLACES.Was als kommunikative Begleitung von PURS Fine Hotels & Restaurants begann, entwickelte sich zu einer grundlegenden strategischen Fragestellung: Wie lassen sich unterschiedliche Hotels, Restaurants und Erlebnisorte unter einem gemeinsamen Dach zusammenführen, ohne ihre Eigenständigkeit zu verlieren? Die Antwort darauf liefert die neue Markenarchitektur."Unsere Häuser sind sehr unterschiedlich, doch sie verbindet derselbe Anspruch: besondere Orte zu schaffen, die Menschen berühren und in Erinnerung bleiben. RD UNIQUE PLACES gibt dieser gemeinsamen Haltung einen einheitlichen Rahmen und schafft eine starke Grundlage für unsere weitere Entwicklung", sagt Phillip Doetsch, Prokurist von PURS Fine Hotels & Restaurants.Markenarchitektur gewinnt für wachsende Unternehmen an BedeutungEine klare Markenarchitektur schafft Orientierung, stärkt Wiedererkennbarkeit und ermöglicht eine konsistente Kommunikation über unterschiedliche Geschäftsfelder und Kanäle hinweg. Dabei geht es nicht darum, bestehende Marken zu ersetzen, sondern ihre Zusammengehörigkeit sichtbar zu machen und gleichzeitig ihre jeweilige Stärke zu bewahren."Wachstum schafft neue Angebote, Zielgruppen und Berührungspunkte. Eine klare Markenarchitektur wird dabei zum strategischen Erfolgsfaktor und bringt diese Entwicklungen in einen nachvollziehbaren Zusammenhang. Die neue Dachmarke bildet einen gemeinsamen Rahmen und macht die übergeordneten Werte sichtbar", sagt Sinja Grimme, Gründerin und Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur FARBE BLAU.Eine gemeinsame Identität für außergewöhnliche OrteRD UNIQUE PLACES steht für Authentizität, kulturelle Verbundenheit, Gastlichkeit und den Anspruch, einzigartige Orte mit nachhaltiger Wirkung zu schaffen. Das PURS bleibt mit seiner besonderen Architektur, seinem Designanspruch und dem Sternerestaurant der Leuchtturm der Gruppe und für viele nationale wie internationale Gäste der erste Berührungspunkt mit der Marke."Viele Unternehmen investieren erfolgreich in neue Standorte, Konzepte und Geschäftsfelder. Unternehmerisches Wachstum mit einer klaren Marken-Identität zu verbinden, ist die Kür und die Voraussetzung für langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen", so Sinja Grimme.Über FARBE BLAUFARBE BLAU ist eine inhabergeführte Agentur für Markenstrategie, Unternehmenskommunikation, Public Relations und Positionierung von Unternehmerpersönlichkeiten mit Sitz am Ammersee bei München. Die Agentur begleitet Unternehmen, Unternehmerfamilien, Eigentümer und Führungspersönlichkeiten bei Wachstums-, Veränderungs- und Positionierungsprozessen. Zu den Schwerpunkten zählen die Entwicklung von Markenstrategien und Markenarchitekturen sowie die kommunikative Begleitung von Transformationen und Wachstumsprozessen. Darüber hinaus verantwortet FARBE BLAU das eigene Thought-Leadership-Format Vision Circle, eine regelmäßig stattfindende Dialogplattform zu Zukunftsfragen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft.Pressekontakt:Clarissa KlingelhöllerFARBE BLAU GmbHLandsberger Straße 5782266 Inning am AmmerseeDeutschlandclarissa.klingelhoeller@farbeblau.deOriginal-Content von: Farbe Blau Creative Communication GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175929/6344886