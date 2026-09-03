Siemens ist mit starken Drittquartalszahlen auf ein neues Hoch geklettert und von dort wieder etwas zurückgekommen. Der Münchner Industriekonzern wächst operativ weiterhin zweistellig, während sich im Chart eine markante Umkehrformation zeigt. Ob die jüngste Konsolidierung eine Verschnaufpause oder mehr ist, entscheidet sich an einer wichtigen Marke. Zahlen überzeugen, Rally pausiert Siemens hat im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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