LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im August weniger als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel eine Bestätigung der Erstschätzung von 52,8 Punkten erwartet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Daten für August zeigten eine Verbesserung der Geschäftsbedingungen in der gesamten britischen Dienstleistungswirtschaft", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Unternehmens- und Konsumausgaben verzeichneten weitere Zuwächse, nachdem sie im zweiten Quartal zurückgegangen waren, was zum stärksten Anstieg des Produktionsniveaus seit April führte."/jsl/jkr/zb