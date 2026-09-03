Köln (ots) -Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch hat angesichts der Spannungen mit Russland vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Vor dem Hintergrund unter anderem des Drohnen-Vorfalls am Leipziger Flughafen sagte er im Interview mit dem WDR, "man muss schlicht konstatieren, dass die Lage sehr, sehr ernst ist und dass wir in einer Situation sind, dass die Gefahr eines großen Krieges steigt."Bartsch kritisierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für dessen Wortwahl gegenüber Russland. "Ich finde, dass da der Bundeskanzler Herr Merz mit Worten sehr eskaliert hat, wenn er so etwas sagt, sie werden bezahlen." Das sei die falsche Wortwahl.Im Interview mit dem WDR5-Morgenecho sagte Bartsch weiter:"Wir müssen den Versuch unternehmen, wir müssen den Druck stark machen, dass es im Interesse von Putin ist, diesen Krieg zu beenden. Es ist doch furchtbar, was da passiert.""... und wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit alles, wirklich alles zu tun, dass wir einen großen Krieg vermeiden. Und ich weiß, der Irre sitzt im Kreml, das ist überhaupt nicht meine Frage, da gibt es auch keinen Dissens - trotzdem müssen wir versuchen, immer wieder versuchen, dass das Leid beendet wird."Pressekontakt:WDR-Newsroom0221 220 8182Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6344902