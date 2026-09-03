Jüngste Anschläge auf Kritische Infrastrukturen zeigen die Verwundbarkeit von Deutschland und Europa. Die hybride Bedrohungslage verschärft sich. Als Antwort darauf vernetzen sich derzeit Behörden und bauen neue Fähigkeiten auf. Die jüngsten Angriffe auf Umspannwerke in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die Bezeichnung als kritische Infrastruktur nicht von Ungefähr kommt. Wer genau hinter den Anschlägen steckt, ist derzeit Ermittlungsgegenstand. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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