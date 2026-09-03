Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) heute mitteilte, legten die Auftragseingänge im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 2 % zu. Während das Inlandsgeschäft mit einem Auftragsrückgang von 3 % erneute enttäuschte, stiegen die Ordereingänge aus dem Ausland um insgesamt 4 %. Außerhalb der EU lag das Auftragsplus bei 5 % (EU-Länder +1 %). Laut VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt werde in Deutschland "unverändert viel zu wenig investiert". Ein Grund dafür sei unter anderem, dass die Bundesregierung die angekündigten Reformen zur Stärkung des Standorts Deutschland bisher nicht konsequent umgesetzt habe.
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
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