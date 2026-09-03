Frankfurt am Main (ots) -So viel Deutschrap gab es im deutschen Radio noch nie: Die Radioshow des erfolgreichen ARD-HipHop-Formats "Deutschrap ideal" wächst weiter und ist ab dem 7. September in 14 Bundesländern zu hören. Jeden Montag von 22 bis 24 Uhr senden DASDING, N-JOY, Bremen NEXT und MDR SPUTNIK die zweistündige Show zeitgleich. Fritz vom rbb stellt die Sendung zusätzlich ab Mittwoch, 0-2 Uhr, zur Verfügung. Damit wird "Deutschrap ideal" zur größten HipHop-Radioshow Deutschlands und gibt HipHop-Kultur so viel Radiofläche wie nie zuvor.Was 2019 als Radiosendung des Hessischen Rundfunks startete, ist heute ein senderübergreifendes HipHop-Angebot innerhalb der ARD. Nach dem Zusammenschluss von YOU FM, DASDING und UNSERDING unter der gemeinsamen Marke DASDING (https://www.dasding.de/index.html) ist "Deutschrap ideal" (https://www.dasding.de/musik/sendungen-und-streams/deutschrap-ideal/deutschrap-ideal-100.html) dort in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland zu hören. Hinzu kommen N-JOY (https://www.ndr.de/n-joy) vom NDR, Bremen NEXT (https://www.bremennext.de/) von Radio Bremen und MDR SPUTNIK (https://www.mdr.de/sputnik). Mit Fritz (https://www.fritz.de/) vom rbb ist die Sendung darüber hinaus auch in Berlin und Brandenburg verfügbar. Insgesamt erreicht "Deutschrap ideal" damit Hörerinnen und Hörer in 14 Bundesländern.Die Kooperation der jungen ARD-Programme setzt damit ein starkes Zeichen für HipHop-Kultur im Radio. Während die Sendung Anfang 2025 noch zeitgleich bei YOU FM, N-JOY und Bremen NEXT ausgestrahlt wurde, ist das gemeinsame Sendernetzwerk seitdem deutlich gewachsen."Wir wollen die Kultur ernst nehmen und ihr den Platz geben, den sie verdient."Moderator und Musikjournalist Simon Vogt führt die Hörerinnen und Hörer jeden Montag durch die Welt des deutschen Raps und begrüßt regelmäßig einige der bekanntesten Künstlerinnen und Künstler der Szene. In ausführlichen Interviews spricht er mit ihnen über ihre musikalische und persönliche Entwicklung sowie über aktuelle Trends und Themen der HipHop-Kultur. Er sagt zur Kooperation: "Deutschrap ist längst eine der prägendsten Jugendkulturen Deutschlands - und bekommt jetzt auch im Radio die Fläche, die seiner gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutung entspricht. Für uns ist das ein besonderer Meilenstein."Patrick Secker, Redaktionsleiter & Produktmanager Deutschrap ideal, ergänzt: "Unser Anspruch ist es, HipHop-Kultur nicht nur abzubilden, sondern ihr im Radio genauso wie auf den weiteren Ausspielwegen der ARD den Platz zu geben, den sie verdient.Zu Gast in der Show waren bereits Deutschrap-Stars wie Loredana, Sido, Nina Chuba, Paula Hartmann, Celo & Abdi, LIZ und Mehnersmoos. Für die musikalischen Highlights sorgt DJ Kitsune, der neue nationale und internationale HipHop-Tracks in exklusiven Mixes präsentiert.Neben der wöchentlichen Radioshow ist "Deutschrap ideal" unter anderem auf YouTube (https://www.youtube.com/c/deutschrapideal) und Social Media (https://www.instagram.com/deutschrap_ideal/?hl=de) sowie mit zahlreichen Events und Formaten auf einigen der wichtigsten HipHop-Festivals im deutschsprachigen Raum (https://www.hr.de/presse/programme-und-veranstaltungen/2026/deutschrap-ideal-geht-2026-auf-festival-tour--mit-exklusiven-live-formaten-und-neuen-community-highlights-v1,deutschrap-ideal-geht-2026-auf-festival-tour-mit-exklusiven-live-formaten-und-neuen-community-highlights-100.html) präsent."Deutschrap ideal - Die Radioshow"Montags, 22 bis 24 Uhr, bei DASDING, N-JOY, Bremen NEXT und MDR SPUTNIK sowie ab Mittwoch, 0-2 Uhr, bei Fritz.Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6344934