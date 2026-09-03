Mainz (ots) -Das ZDF zeigt vier neue Fälle der Reihe "XY gelöst". Moderator und Journalist Sven Voss zeichnet den Weg realer Ermittlungen nach - von den ersten Hinweisen bis zur Überführung der Täter. In Interviews mit der Polizei, Sachverständigen und Beteiligten macht er nachvollziehbar, wie mit kriminalistischem Know-how, Beharrlichkeit und moderner Kriminaltechnik selbst festgefahrene Fälle gelöst werden können. Alle vier Folgen stehen ab Mittwoch, 9. September 2026,10.00 Uhr, zum Abruf bereit. Im ZDF sind die Folgen 1 und 2 am Mittwoch, 16. September, und die Folgen 3 und 4 am Mittwoch, 25. November 2026, jeweils ab 20.15 Uhr zu sehen.Die Fälle im Überblick:In "Stumm vor Angst" (Folge 1) geht es um den Fall einer 21-jährigen Frau, die während eines abendlichen Spaziergangs in einer kleinen Gemeinde bei Cuxhaven überfallen und ermordet wurde. Sven Voss spricht mit Expertinnen und Experten über Vorgehensweise und Rückschläge während der Ermittlungen. Er erfährt, warum nur eine außergewöhnliche Maßnahme am Ende das Gericht von der Schuld des Verdächtigen überzeugte.(ZDF: Mittwoch, 16. September 2026, 20.15 Uhr)"Die Tote im Rollkoffer" (Folge 2) beschreibt den Fall einer ermordeten Frau, deren Leichnam halb vergraben auf einem Feld in der Nähe von Jena gefunden wurde. Die Identität der Toten war zunächst unklar. Nach Ausstrahlung des Falles in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" meldete sich ein Hinweisgeber, der die Ermittler einen entscheidenden Schritt weiterbringt.(ZDF: Mittwoch, 16. September 2026, 21.00 Uhr)In "Der letzte Schulweg" (Folge 3) geht es um den gewaltsamen Tod eines Mädchens. Zwei Schüler haben den Täter kurz vor dem Verbrechen gesehen, ihre Beschreibung kann den Mörder jedoch nicht überführen. Jahre vergehen, in denen die Ermittler in Stendal nicht aufgeben. Sven Voss spricht mit ihnen und erfährt, dass ein winziges Detail und eine innovative wissenschaftliche Methode zur Aufklärung des Falles geführt haben.(ZDF: Mittwoch, 25. November 2026, 20.15 Uhr)Über Jahre hinweg sucht "Der Frauenjäger" (Folge 4) seine Opfer auf der Straße. Fast 60 Fälle schreibt die Polizei dem Serientäter zu, doch eine heiße Spur gibt es nicht. Durch neue kriminalistische Ansätze und einen langen Atem können die Ermittler in Bochum den Täter identifizieren. Sven Voss spricht mit dem damals zuständigen Kriminalbeamten unter anderem über das wichtige Bauchgefühl während der Ermittlungen und die stundenlangen Vernehmungen.(ZDF: Mittwoch, 25. November 2026, 21.00 Uhr)KontaktBei Fragen zu "XY gelöst" erreichen Sie Christina Betke, Telefon 06131 - 70-12717, oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de undMagda Huthmann, huthmann.m@zdf.de, Telefon: +49 6131 70-12149.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fxygeloest&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cde05a262043347ac2f4908deeedf6ede%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639210840556930586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mTTR1ubyk1hSRf1qQTE9%2BUeXZJUi0hsJ4mBGXFavk%2BE%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-hype-die-noelgoescrazy-story) zu "XY gelöst"- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die "XY gelöst-Filme als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/xy-geloest) zur Verfügung:- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37) zu "Aktenzeichen XY... Ungelöst"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6344924