Equinox - EQX: eine Aktie für die nächste Gold-Rallye?!?

Kaufsignal in Sicht!

Die Saisonalität spricht für die Equinox-Aktie (EQX). Auch die Zentralbanken kaufen gerade Gold!

Equinox Gold (EQX) - CA29446Y5020

Rückblick: Nach der dynamischen Erholung seit Anfang August befindet sich die Equinox-Aktie aktuell in einem Pullback und testet dabei die Unterstützungszone um 12 USD. Der Kurs liegt weiterhin oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei insbesondere der 20er-EMA zuletzt deutlich nach oben gedreht hat. Vorbörslich steht das Wertpapier leicht im Plus gegenüber dem gestrigen Tageshoch, sodass wir hier ein Kaufsignal erwarten dürfen.



Equinox-Aktie: Chart vom 02.09.2026, Kürzel: EQX Kurs: 12.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Setup der Eqinox-Aktie ist ein klassischer Pullback, der stellvertretend für weitere attraktive Long-Formationen im Gold-Sektor steht. Die 12-USD-Marke fungiert als Unterstützung und Kurse über 12.93 USD könnte das Signal für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung liefern. Gelingt der Breakout, könnte bei anhaltendem Momentum das im Chart eingezeichnete Kursziel um 16 USD in den Fokus rücken könnte, zumal die Saisonalität bei Gold zusätzlichen Rückenwind beisteuern könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Das bullische Setup wäre gefährdet, wenn die Unterstützung um 12 USD nachhaltig unterschritten wird und der Kurs damit zugleich unter den 20er-EMA fällt, Aktie. Ein weiterer Rückgang unter den 50er-EMA im Bereich von etwa 11.50 USD würde das positive kurzfristige Trendbild deutlich beschädigen und könnte eine Korrektur zurück in Richtung 10.50 bis 10 USD auslösen. Ein möglicher Stop Loss für Trader liegt daher knapp unterhalb der Unterstützungszone um 12 USD, während konservativere Anleger einen Stop unterhalb des 50er-EMA wählen könnten, um nicht bereits durch einen kurzen Intraday-Rücksetzer ausgestoppt zu werden.

Meinung

Equinox Gold aus dem kanadischen Vancouver betreibt inzwischen sechs Goldminen in Kanada, den USA, Mexiko und Nicaragua und verfügt zusätzlich über mehrere Entwicklungs- und Erweiterungsprojekte. Die strukturell hohe Goldnachfrage, insbesondere durch Zentralbanken, schafft ein günstiges Umfeld für Produzenten: Im ersten Halbjahr 2026 stieg die weltweite Nachfrage um rund 2 Prozent auf 2.522 Tonnen, während Zentralbanken allein im zweiten Quartal netto 289 Tonnen kauften. Nach dem Zusammenschluss mit Orla Mining Ende Juli verfügt Equinox über eine deutlich größere Produktionsbasis; für 2026 werden 870.000 bis 920.000 Unzen Gold erwartet, auf Pro-forma-Basis wären es rund 1.1 Millionen Unzen. Gleichzeitig wurde die Verschuldung bereits um rund 990 Millionen USD reduziert und die Quartalsdividende um 50 Prozent auf 0.0225 USD je Aktie angehoben. Mit der genehmigten Erweiterung der Valentine-Mine soll die jährliche Produktion dort auf etwa 223.000 Unzen steigen, während weitere Projekte wie South Railroad, Castle Mountain und Los Filos langfristig den Weg zu mehr als 1.9 Millionen Unzen Jahresproduktion ebnen könnten. Somit könnte die Equinox-Aktie ein geeignetes Vehikel sein, um an einer möglicherweise kommenden Gold-Rallye zu partizipieren.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 15.10 Milliarden USD

Meine Meinung zu Equinox ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69309760-die-juengste-goldrallye-strukturelle-goldnachfrage-trifft-auf-ein-neu-positionierte-equinox-gold-413.htm

Veröffentlichungsdatum: 02.09.2026

Autor: Thomas Canali

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