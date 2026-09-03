Berkshires Japan-Plan | Broadcom: Nicht gut genug | HP: Ausblick enttäuscht | Telekom: Einstieg
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|Broadcom Aktie: KI-Fantasie treibt die Kursziele nach oben
|Broadcom liefert den Analysten mit seinem KI-Geschäft neue Argumente für steigende Kurse. Nach dem Quartalsbericht bleiben Jefferies, Goldman Sachs und Bernstein Research bullish, zwei Häuser erhöhen...
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|Raymond James raises Broadcom stock price target on AI growth outlook
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|Baird reiterates Broadcom stock Outperform rating on AI growth
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|Spurs boots VMware, cites 85% licensing saving
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|JPMORGAN stuft Broadcom auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Broadcom nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank....
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|Activist investor objects to DT, T-Mobile tie-up
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|Großer Umbau bei der Telekom: Zwei neue Vorstände kommen
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|Elliott nimmt Deutsche Telekom ins Visier und lehnt Milliarden-Fusion mit T-Mobile ab
|BONN (IT-Times) - Der Hedgefonds Elliott Investment Management erhöht seine Beteiligung am deutschen Telekommunikationsnetzbetreiber Deutsche Telekom AG (DTAG). Der Hedgefonds Elliott Investment Management...
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|Deutsche Telekom-Aktie mit Punktlandung und Potenzial
|Die Deutsche Telekom-Aktie hat den zuletzt skizzierten Fahrplan erneut sauber bestätigt und sich oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 28,11 € gefangen. Mit aktuell 28,90 € nehmen die Käufer den...
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|Aktien Frankfurt: Dax stabilisiert sich dank Ölpreisen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach drei Verlusttagen am Donnerstag ein wenig stabilisiert. Dank nicht weiter steigender Ölpreise gewann der deutsche Leitindex gegen Mittag 0,10 Prozent auf...
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|HP Enterprise-Aktie -5%: Warum so viel schlechter als Dell?
|Nach ihrem Allzeithoch Mitte August ging der HP Enterprise-Aktie in den letzten Tagen die Luft aus. Und auch am Donnerstagmorgen gehört der Serverhersteller mit einem Kursverlust von fast -5% zu den...
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|11:54
|Berkshires Japan-Plan | Broadcom: Nicht gut genug | HP: Ausblick enttäuscht | Telekom: Einstieg
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|Mi
|Hewlett Packard Enterprise Pops Nearly 4% After Hours as Dell's AI Boom Boosts Hardware Sentiment: HPE Stock Trends
|Di
|From a Singapore airport soundtrack to new AI-powered PCs, HP is looking for a new rhythm in Asia
|Di
|Huawei reports mixed results as HP dispute ends and U.S. trial nears
|Unternehmen / Aktien
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|BROADCOM INC
|306,90
|-3,23 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|28,900
|+1,58 %
|HP INC
|27,420
|-0,69 %