Das ist ein wahrer Schneesturm, der da gerade bei SNOWFLAKE losbricht. Das Unternehmen konnte den Umsatz im zweiten Quartal um 35 % (auf 1,55 Mrd. $) steigern, daher hob man auch die Jahresprognose kräftig an und die Aktie reagiert prompt. Liest man sich die Zahlen durch, die gestern nach Börsenschluss veröffentlicht wurden, meint man, es purzele Rekorde. Wahnsinn!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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