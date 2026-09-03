München (ots) -Gestern Abend feierte das Historien-Epos THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT vor vollbesetztem Saal seine Deutschlandpremiere im Münchner Arri Kino. Die Star-Besetzung um Andrew Garfield, Jamie Bell, Tom Hollander, Cosmo Jarvis und Thomasin McKenzie, ebenso wie die actiongeladene Inszenierung des Oscar-nominierten Autors und Regisseurs Paul Greengrass und die Musik von Oscar-Preisträger Volker Bertelmann, sorgten für ein packendes Kinoerlebnis.Moderiert von der Geschichts-Expertin und Influencerin MissHistory, präsentierten Bernhard zu Castell (LEONINE), die Produzenten Philipp Kreuzer und Christoph Degenhart (Supernix) den Premierengästen das mitreißende Drama, welches vollständig in Bayern gedreht wurde: u.a. in den Münchner Penzing Studios, in Nürnberg, im Freilandmuseum Bad Windsheim und auf der Festung Lichtenau. Auch Regisseur Paul Greengrass und Hauptdarsteller Andrew Garfield ließen es sich nicht nehmen, per Videobotschaft ein paar Dankesworte an die Premierengäste zu richten, was diese mit spürbarer Begeisterung aufnahmen.THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT erzählt vom Bauern Ploughman, der sich gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit auflehnt und schließlich Teil einer Rebellion wird. Die deutsch-britisch-amerikanische Produktion haben Blumhouse Productions, Supernix und Thank You Pictures realisiert. LEONINE Studios übernimmt den Verleih in Deutschland und Österreich, der US-Verleih liegt bei Focus Features. Neben dem FFF Bayern wurde der Film auch durch DFFF, FISAplus und Film in Austria gefördert. Der FFF Bayern förderte neben der Produktion auch die Herausbringung des Films.LEONINE Studios bringt THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT am 10. September 2026 in die deutschen Kinos.England im 14. Jahrhundert: eine verheerende Pestwelle hat große Teile der Bevölkerung ausgelöscht. Die Menschen leiden unter der erdrückenden Steuerlast und sozialer Ungerechtigkeit. Wut und Verzweiflung über die tyrannische Herrschaft des jungen Königs Richard II. breiten sich immer mehr im ganzen Land aus. Der einfache Bauer Ploughman (Andrew Garfield) gerät ins Zentrum des Bauernaufstands von 1381, als er sich einer Gruppe von Rebellen anschließt. Angeführt werden sie von Wat Tyler (Cosmo Jarvis) und dem charismatischen Prediger John Ball (Jamie Bell), die das Volk zum Widerstand gegen die Krone aufrufen. Gemeinsam ziehen die Aufständischen nach London, wo sich der Zorn über die korrupten Machthaber in brutalen Kämpfen entlädt. Angesichts der eskalierenden Gewalt sieht sich der König gezwungen, Verhandlungsbereitschaft zu zeigen. Wird es den Bauern gelingen, den Kampf für Freiheit und Gleichheit zu gewinnen?THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT ist ein mitreißendes Historien-Epos über den Bauernaufstand von 1381 in England. Der Oscar-nominierte Actionspezialist Paul Greengrass ("Bourne"-Reihe, "Bloody Sunday") zeichnet als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur verantwortlich. Der Film ist mit Andrew Garfield ("After the Hunt", "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung") in der Hauptrolle, Cosmo Jarvis ("Warfare", "Shogun") als Rebellenführer Wat Tyler und Jamie Bell ("Rocketman") als Priester hochkarätig besetzt. In weiteren Rollen sind Tom Hollander ("Bohemian Rhapsody", "White Lotus"), Thomasin McKenzie ("The Testament of Ann Lee", "The King") und Jonny Lee Miller ("T2 Trainspotting", "Der Pakt") zu sehen. Für die atmosphärische-düstere Filmmusik zeichnet Oscar-Preisträger Volker Bertelmann verantwortlich.Die deutsch-britisch-US-amerikanische Produktion wurde vollständig in Bayern gedreht, u.a. in der Nürnberger Altstadt, in Bad Windsheim sowie in den Münchner Penzing Studios.THE UPRISING - FÜR DIE FREIHEIT ist eine Produktion von Blumhouse Productions, Supernix und Thank You Pictures. Der Film wird vom FFF Bayern sowie dem DFFF und FISAplus gefördert. Der Film wird vom FFF Bayern sowie dem DFFF, FISAplus und durch FILM IN AUSTRIA (ABA) gefördert.Pressematerial steht unter www.leoninedistribution.com zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Print/Radio/TV:public insight - Andrea Klasterer, Evelyn Tapavicza, Tel.: 089 / 78 79 799 - 0Mail: aklasterer@publicinsight.de, etapavicza@publicinsight.deOnline:public insight - Tobias Faget, Tel: 089 / 7879799 - 0tfaget@publicinsight.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6344973