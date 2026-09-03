München (ots) -In einem 50-minütigen "Checker EXTRA" checken Marina und Tobi, wie Künstliche Intelligenz funktioniert und was das für unser Leben bedeutet. Die Sendung ist am Dienstag, 15. September, 20.05 Uhr bei KiKA und ab dann auch auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen, im Rahmen eines KiKA-Themenspezials über KI."Künstliche Intelligenz verändert schon heute den Alltag der allermeisten von uns: Sie verändert, wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Kinder wachsen also in einer Welt auf, in der KI selbstverständlich dazugehört. Umso wichtiger finde ich es, unserem jungen Publikum zu zeigen und zu erklären, was KI genau ist, wie sie funktioniert - und wo ihre Grenzen und auch wo Risiken liegen. Genau das wollen wir mit unserem 'Checker EXTRA' tun."Tobi KrellKünstliche Intelligenz als Hausaufgabenhilfe oder als lustiges Tool, das Bilder, Filme und Musik erstellt - KI ist längst in den Kinderzimmern angekommen. Im "Checker Extra: Wie KI unser Leben verändert" hinterfragen Tobi und Marina die Glaubwürdigkeit von KI-Informationen und sind einer Checkerin auf der Spur, die es eigentlich gar nicht geben kann: "Checkerin Kiki" ist plötzlich mit Videos im Netz und sitzt dabei sogar in der Checker-Bude!Tobi und Marina finden mit Fakten-Check-Expertin Ann-Marie Utz heraus, was "Checkerin Kiki" mit einer KI zu tun haben könnte und sie werden zu Detektiven, auf der Suche nach KI-generierten Inhalten und deren Fallstricken.Bei Dr. Aljoscha Burchardt checkt Tobi, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, wie sie lernt und warum sie auch Fehler macht. Schülerinnen und Schüler zeigen Checkerin Marina, wie sie KI nutzen und Dr. Romy Lorenz vom Max-Planck-Institut scannt Tobis Gehirn und zeigt, was KI damit macht und warum eigenes Denken wichtig bleibt. Checkerin Marina geht einen Schritt weiter: Sie befreundet sich mit einem Chatbot - einem künstlichen Freund -, aber stellt schnell fest: Das ist eben kein echter Freund. Tobi und Marina checken, warum klare Regeln im Umgang mit KI wichtig sind, und lösen schließlich auch das Geheimnis um "Checkerin Kiki".Ausstrahlungsinfos:Checker EXTRA: Wie KI unser Leben verändertDienstag, 15. September 2025, 20.05 Uhr bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-AppIm Anschluss für 5 Jahre in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/)Mit Tobi Krell, Marina BlankeRegie: Judith Issig, David BirzerRedaktion BR: Monika E. Schweiger, Birgitta KaßeckertInfos zum Themenschwerpunkt "Check die KI" bei KiKA unter kika.de/ki (https://www.kika.de/check-die-ki/kuenstliche-intelligenz-verstehen-100) und kommunikation.kika.deFotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6344968