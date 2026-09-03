Ein Rückblick auf wegweisende Momente in New York

Manche Liebesgeschichten brauchen ihre Zeit. Nach Jahrzehnten gemeinsamer Erlebnisse enthüllt Moncler die Geschichte seiner langjährigen Verbindung zu New York durch eine groß angelegte, stadtweite Liebeserklärung.

Die unbekannte Geschichte von New York in Moncler begann, als Schnee auf Beton traf. Was hätte zerbrechen können, hat stattdessen Bestand gehabt und eine Liebe geschmiedet, die auf bahnbrechenden Momenten beruht und mit jedem neuen Kapitel an Stärke gewonnen hat. Sie fanden immer wieder zueinander. Jahrzehnte später ist ihre Geschichte endlich reif dafür, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260903425162/de/

NEW YORK IN MONCLER MIDTOWN MOUNTAINS

Im Rahmen einer der größten öffentlichen Freiluftausstellungen, die die Stadt je gesehen hat, präsentiert "New York in Moncler" die Höhepunkte, die die Verbindung zwischen New York und Moncler verdeutlichen, und verwandelt vom 9. bis 13. September öffentliche Räume in der ganzen Stadt in eine eindrucksvolle Retrospektive.

"New York in Moncler" ist ein sehr öffentliches Bekenntnis zur Verbundenheit; großformatige Fotografien zeigen unvergessliche Erlebnisse, die aus mehr als zwanzig Jahren enger Zusammenarbeit und kulturellem Austausch hervorgegangen sind. Die Ausstellung, die sich über die gesamte Stadt erstreckt, findet ihren Höhepunkt in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich in der Vanderbilt Hall des Grand Central Terminal.

Die hier gezeigten Momente haben die Entwicklung der Marke geprägt und dazu beigetragen, die kreative Ausdrucksform zu etablieren, die Moncler heute auszeichnet: ein von den Alpen inspiriertes Design, das nicht nur als technische Bergbekleidung geschätzt wird, sondern auch als globales, großstädtisches Symbol für Stil, Schutz und zwischenmenschliche Verbundenheit gilt.

Diese bedeutenden Erinnerungen werden in einem Film, der heute, am 3. September, veröffentlicht wird, noch einmal gewürdigt; darin wird die geheime Liebesgeschichte zwischen Moncler und New York zum Leben erweckt. Der Film führt durch besondere Momente, die diese Beziehung im Laufe der Zeit geprägt haben von Modenschauen und Kampagnen bis hin zu den Verbindungen zwischen der Stadt, ihren Menschen und Moncler und wird so zu einem visuellen Ausdruck dieser Verbundenheit. Erzählt wird die Geschichte von der legendären New Yorkerin und engen Freundin der Marke, Alicia Keys, die die Geschichte leidenschaftlich zu ihrer bisher unveröffentlichten neuen Musik vorträgt.

Dabei wird eine Beziehung eingefangen, die sich ständig weiterentwickelt. Gemeinsam haben diese Meilensteine New York als Muse von Moncler etabliert eine Stadt, in der Moncler gezeigt hat, dass Mode Funktionalität bieten, eine Plattform für Kreativität schaffen und gemeinsame kulturelle Erlebnisse ermöglichen kann.

Ein neues Kapitel dieser Liebesgeschichte steht kurz vor dem Beginn.

Nur wenige Schritte vom Grand Central Terminal entfernt wird Moncler seinen bislang weltweit größten Flagship-Store, den "Moncler Fifth Avenue", eröffnen. Der neue Standort stellt den jüngsten Höhepunkt einer Reihe von Meilensteinen dar, den ultimativen Ausdruck der Verbundenheit zwischen Stadt und Marke und die konkrete Verkörperung einer unvergleichlichen Verbindung. Ein Ort, an dem die New-York-Träume von Moncler in den kommenden Jahrzehnten wahr werden können.

"New York in Moncler" wird vom 9. bis 13. September in der Vanderbilt Hall des Grand Central Terminal sowie an verschiedenen Orten in ganz New York City zu sehen sein. Zu den ausgestellten Werken gehören:

A Hudson Hike

Chelsea Pier, 2010

Monclers Aufstieg in New York begann mit der Verwandlung des legendären Standorts am Flussufer in einen urbanen Berg, als 100 Models in Moncler Grenoble-Outfits im Rahmen eines beeindruckenden Moments der Fashion Week ein Gerüst erklommen.

A Grand Groove

Grand Central Terminal, 2011

Die Haupthalle des Grand Central Terminal wurde zu einem überraschenden Laufsteg für die Herbst/Winter-Präsentation von Moncler Grenoble im Rahmen der New York Fashion Week. 140 Tänzer, gekleidet in funktioneller Bergbekleidung, faszinierten die Pendler mit einer synchronen Darbietung.

A Central Skate

Central Park, 2012

Professionelle Eiskunstläufer in rot-weiß-blauen Outfits betraten die Wollman Rink im Central Park, um im Rahmen des Fashion-Week-Auftritts von Moncler Grenoble eine groß angelegte Eiskunstlauf-Darbietung zu präsentieren, begleitet von einem Live-Orchester aus New Yorker Musikern.

A Gotham Forest

Gotham Hall, 2013

Moncler Grenoble verwandelte die New Yorker Gotham Hall in eine immersive Installation und schuf damit mitten in Manhattan ein Gefühl der alpinen Natur mithilfe einer stufenförmigen "Inner Forest"-Formation aus fast 370 grün gekleideten Models.

A Ballroom Ballad

Hammerstein Ballroom, 2014

New Yorks legendärer Konzertsaal verwandelte sich für die Herbst/Winter-Modenschau von Moncler Grenoble in eine monumentale Performance-Maschine, in der alpine Gesangstradition mit präzise inszenierter Choreografie verschmolz. Sechzig Chorsänger, die auf einer mehrstöckigen Konstruktion angeordnet waren, bildeten die lebendige Kulisse für die Installation Pendulum Choir der Schweizer Künstler André und Michel Décosterd, die auf hydraulischen Plattformen aufgeführt wurde.

Midtown Mountains

Chrysler Building, 2014

Annie Leibovitz fotografierte die Herbst/Winter-Kampagne der Moncler-Kollektion und hielt dabei das Model Simon Howell auf dem Dach des legendären Chrysler Building fest. Das Bild verkörpert das charakteristische Konzept der Marke eine universelle Jacke, die Jahreszeiten, Trends und Grenzen überwindet und lässt die Grenzen zwischen einem Berggipfel und dem hoch aufragenden Wolkenkratzer verschwimmen.

Art For Love

New York Public Library, 2015

Das Projekt Art For Love von Moncler, eine Initiative zur Unterstützung von amfAR, wurde während der Fashion Week in der New York Public Library vorgestellt. Unter der kuratorischen Leitung von Fabien Baron lud das Projekt 32 Fotografen ein, die ikonische Maya-Jacke von Moncler neu zu interpretieren und sie so von einem funktionalen Kleidungsstück in eine Leinwand für einen umfassenderen Dialog zwischen Mode, Fotografie und Philanthropie zu verwandeln.

Bild 1: Studiocat der amerikanischen Fotografin Brigitte Lacombe präsentierte eine unerwartete Hauptfigur und verwandelte die Jacke sowohl in einen schützenden Kokon als auch in einen theatralischen Rahmen eine geistreiche, charakterorientierte Interpretation der bekanntesten Silhouette von Moncler.

Bild 2: Camilla Åkrans' Werk A Surrealist Portrait with Flowers zeigt ein Modell, das von einem dichten Blumenarrangement umhüllt ist, wobei die Maya-Jacke in eine traumhafte Komposition eingewoben ist. Åkrans, die für ihre ausdrucksstarken Porträts und den stimmungsvollen Einsatz natürlicher Elemente bekannt ist, verwandelte das funktionale Kleidungsstück in ein poetisches Bild, das ihre charakteristische Bildsprache aus Weiblichkeit, Romantik und Natur widerspiegelt.

All Together

Lincoln Center, 2016

Die bahnbrechende Präsentation von Moncler Grenoble im Rahmen der New Yorker Fashion Week für Herbst/Winter, die unter den Bedingungen eines Polarwirbels inszeniert wurde, verwandelte den vereisten Platz in eine Live-Bühne. Achtzig Darsteller marschierten im Gleichschritt unter den extremen Kältebedingungen, für deren Bewältigung die technische Outdoor-Technologie von Moncler konzipiert ist.

Brooklyn's Spike

Spike Lee, 2017

Der wegweisende New Yorker Filmemacher und Kulturchronist Spike Lee nimmt 2017 als Ehrengast an der Präsentation der Moncler Grenoble Fashion Week im Hammerstein Ballroom teil.

People and Places

Vogue, 2017

Im Jahr 2017 hielt die Vogue eine Vielzahl stilbewusster New Yorker in ihren jeweiligen Stadtvierteln fest und zeigte dabei individuelle Ausdrucksformen der Persönlichkeit vor dem Hintergrund der inspirierenden Straßen der Stadt. Mit einer eklektischen Auswahl an Protagonisten würdigte die Reportage die Vielseitigkeit und den mühelosen Charme der ikonischen Daunenjacken von Moncler, die in einer Reihe lebhafter Farbtöne und unverwechselbarer Ausführungen präsentiert wurden.

Winter Runway

Sarah Jessica Parker, 2023

Dieses von der Haute Couture inspirierte Daunenkleid, das ursprünglich 2019 gemeinsam mit Pierpaolo Piccioli für Moncler Genius entworfen wurde, erlangte im Jahr 2023 erneut kulturelle Bedeutung. Durch das Tragen durch Sarah Jessica Parker entwickelte sich Picciolis Entwurf von einem Experiment auf dem Laufsteg zu einem Symbol der Popkultur des New Yorker Winters.

A State of Mind

Alicia Keys, 2023

Die gemeinsam von der kulturellen Vorreiterin und globalen Ikone entwickelte Kollektion "Moncler x Alicia Keys" greift persönliche Erinnerungen an das New York der 90er Jahre auf und lässt sich dabei von den Möglichkeiten des Großstadtdschungels inspirieren. Oversize-Silhouetten, technische Texturen und kräftige Farben darunter auch Keys' charakteristisches Violett verkörpern die sportliche, magnetische Energie der Straßen, in denen sie aufgewachsen ist.

SoHo Style

Penn Badgley, 2025

Die Kampagne zur Moncler-Kollektion Frühjahr 2025 wurde in den geschichtsträchtigen Straßen von SoHo gedreht und zeigte den gefeierten Schauspieler und New Yorker Penn Badgley, der eine unverwechselbar entspannte und zugleich raffinierte Interpretation des großstädtischen Stils verkörperte.

The Red Carpet

Vittoria Ceretti, 2025

Moncler feierte sein Debüt auf der glamourösesten Bühne der Modewelt an der Seite des mit der Marke befreundeten Edward Enninful einem legendären Redakteur, Stylisten und Kulturvermittler. Inspiriert vom Thema des Abends, Superfine: Tailoring Black Style, trug Supermodel Vittoria Ceretti ein maßgeschneidertes Minikleid aus marineblauer, feinnerviger Wolle, das zu einer korsettartigen Silhouette mit einer dramatischen Schleppe geformt war. Ein ikonisches Moncler-Daunen-Cape, gekrönt von einer extravaganten Kapuze, rundete den Look ab.

Sun in the City

Fei Fei Sun, 2025

Das in New York lebende Model Fei Fei Sun trägt einen Look aus Edward Enninfuls Debütkollektion als Designer, "Moncler x EE72 by Edward Enninful". Die von Zhong Lin für die Vogue China fotografierte Kollektion entwirft die Garderobe eines modernen, weltweit unterwegs seienden Abenteurers kühn, raffiniert und gerüstet für jede Landschaft, von sonnenverbrannten Dünen und windgepeitschten Küsten bis hin zu schneebedeckten Gipfeln.

Warmer Together

A Celebration of Friendship, 2025

Auf den Dächern von New York standen zwei Stühle als Symbole der Verbundenheit, bevor die lebenslangen Freunde und Filmlegenden Robert De Niro und Al Pacino darauf Platz nahmen. Gemeinsam verkörperten sie Liebe, Herzlichkeit und gegenseitigen Respekt im Rahmen der weltweiten Kampagne "Warmer Together".

On Stage

Rockefeller Center, 2025

Tobe Nwigwe bot im legendären New Yorker Rockefeller Center einen intimen und zugleich mitreißenden Live-Auftritt zur Feier der Warmer Together-Kampagne von Moncler. Die Kampagne, die auf der Tradition der Marke basiert, Wärme zu teilen, würdigt Freundschaft, Vertrauen, Respekt und zwischenmenschliche Verbundenheit Werte, die Tobe in diesem gefühlvollen Auftritt verkörperte.

Monty Monduck

Visiting New York, 2026

Eine bahnbrechende zweite "LoveFrom"-Kollektion von Moncler, die gemeinsam mit dem "LoveFrom"-Kollektiv des legendären Designers Jony Ive's entstanden ist, wird im Rahmen der Eröffnung von "Moncler Fifth Avenue", dem weltweit größten Flagship-Store der Marke, vorgestellt. Die beiden Marken werden hier im Central Park durch ihre jeweiligen Maskottchen Monduck und Montgomery verkörpert.

Um mehr über "New York in Moncler" zu erfahren, besuchen Sie: https://www.moncler.com/link/page/new-york-retrospective

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