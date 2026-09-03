Nach ihrem Allzeithoch Mitte August ging der HP Enterprise-Aktie in den letzten Tagen die Luft aus. Und auch am Donnerstagmorgen gehört der Serverhersteller mit einem Kursverlust von fast -5% zu den schwächsten Werten im S&P 500. Was drückt auf den Kurs von HPE und warum kann das Unternehmen nicht mit der Top-Performance von Wettbewerber Dell Technologies mithalten? Starke Zahlen HP Enterprise lieferte gestern Abend die Zahlen für das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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