Die Deutsche Telekom-Aktie hat den zuletzt skizzierten Fahrplan erneut sauber bestätigt und sich oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 28,11 € gefangen. Mit aktuell 28,90 € nehmen die Käufer den Widerstand bei 29,44 € wieder ins Visier. Zusätzlichen Rückenwind liefert ausgerechnet der Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Management. Charttechnisch bleibt die Ausgangslage konstruktiv, allerdings darf 28,11 € jetzt auf Tagesschlussbasis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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