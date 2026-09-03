Whatsapp erinnert dich künftig nicht erst in der App an offene Entwürfe, sondern schon vorher per Push. So geraten angefangene Nachrichten deutlich schwerer in Vergessenheit. Schon seit 2024 kennzeichnete Whatsapp unfertige Nachrichten direkt in der Chat-Liste. Wer einen Text beginnt und den Chat verlässt, sieht dort ein Draft-Label samt Vorschau der Nachricht. Das funktioniert allerdings nur, wenn du Whatsapp wieder öffnest. Mit der neuen Erinnerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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