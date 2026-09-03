Während große KI-Labore die Einführung strengerer Sicherheitsbeschränkungen diskutieren, hat das Startup Abliteration diese absichtlich aus seinem neuen Modell entfernt. Was steckt dahinter? In der KI-Debatte steht derzeit die Sicherheit der Modelle im Fokus. Grund dafür ist eine Reihe aktueller Hacking-Vorfälle, die agentische Systeme selbstständig durchgeführt haben sollen. Während große KI-Labore wie OpenAI und Anthropic jetzt vermehrt über strengere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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