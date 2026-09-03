DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UBS GROUP 21/29 FLR MTN CH1142754XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLRMTN CH1211713XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/29 FLRMTN CH1214797XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 20/31 FLR US225401AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401BXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 17/28 REGS USH3698DAXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 18/29 FLR USH3698DBXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 20/31 FLR USH3698DCXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/28 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
UBS GROUP 21/29 FLR MTN CH1142754XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLRMTN CH1211713XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/29 FLRMTN CH1214797XXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 20/31 FLR US225401AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401AXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR US225401BXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 17/28 REGS USH3698DAXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 18/29 FLR USH3698DBXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 20/31 FLR USH3698DCXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/28 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
UBS GROUP 22/33 FLR USH3698DDXXX 03.09.2026 HZE/EOT
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