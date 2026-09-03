Wuppertal (ots) -In der aktuellen "test"-Ausgabe wird die "GEPA Bio Cocoba Nuss Nougat Creme" (Artikel-Nr. 8911878) mit Gesamtnote "gut" (2,4) bewertet. In den Einzelkategorien "Sensorisches Urteil", "Schadstoffe", "Deklaration" erreichte die GEPA ebenfalls die Note "gut", bei "Mikrobiologische Qualität" sogar "sehr gut". Die Kategorien "Sensorisches Urteil" und "Schadstoffe" gingen mit insgesamt 66 Prozent am stärksten in die Gesamtwertung ein.Unter "Umwelttipp" empfiehlt Stiftung Warentest das GEPA-Produkt als eine von zwei "besten Bio-Cremes". Fairtrade-zertifizierte Bio-Rohware bezieht die GEPA unter anderem von der Kakaogenossenschaft COOPROAGRO (Dominikanische Republik) und der Zuckerkooperative Manduvirá (Paraguay). Insgesamt hat die Stiftung Warentest 18 Cremes untersucht, darunter sechs Bio-Produkte: zwölf schnitten mit "gut" ab, vier mit "befriedigend", zwei mit "ausreichend".Mit Agroforstwirtschaft gegen die KlimakriseDie dominikanische Kooperative COOPROAGRO ist einer der wichtigsten GEPA-Partner für fair gehandelten Bio-Kakao. Die GEPA hat COOPROAGRO bei der Bio- und Fair-Zertifizierung sowie beim Ausbau von "Dynamischer Agroforstwirtschaft" als Anpassungsmaßnahme gegen die Klimakrise unterstützt. Klimagerechtigkeit ist für die GEPA ein zentrales Anliegen. Sie war auch einer der ersten Abnehmer für Bio-Kakao. Mit COOPROAGRO arbeitet die GEPA seit fast 20 Jahren zusammen. Marisol Villar, Mitglied und Kakaobäuerin, baut Kakao neben Bananen, Orangen und Mais in verschiedenen Zyklen an. Sie erklärt: "Wir haben hier Erbsen- und Maniok-Anbau, was dem Boden zugutekommt. Wenn man die Pflanzung beschneidet, profitiert der Boden auch." Näheres im Video: gepa.de/villar-agroforst (https://www.gepa.de/blog/filme/detail/agroforstsystem-bei-gepa-partner-cooproagro).Die Kombination von Schattenbäumen, Sträuchern und Nutzpflanzen schützt die empfindlichen Kulturen wie Kakao vor Wind, Sonne und Starkregen, so auch der Öko-Anbauverband Naturland. Boden, Wasserhaushalt und Bodenfruchtbarkeit werden gestärkt. Bio-Landwirtschaft fördert die Artenvielfalt durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger und Pestizide gemäß EU-Öko-Verordnung. Der Bio-Kakao von COOPROAGRO ist auch Naturland-zertifiziert.BezugsquellenDie "GEPA Bio Cocoba Nuss Nougat Creme" ist in Weltläden, im Lebensmitteleinzel-, Bio- und Naturkosthandel sowie im Onlineshop (www.gepa-shop.de) für Endkund*innen erhältlich. Auch im Außer-Haus-Bereich (z.B. Beherbergungsbetriebe) wird die Nussnougat-Creme gern zum Frühstück angeboten. Empfohlener Verkaufspreis: 4,99 Euro je 400-Gramm-Glas.Als Fair Trade-Pionierin steht die GEPA seit 51 Jahren für Transparenz und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit (Gründungsdatum: 14.05.1975). Wir handeln als größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger".Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA vielfach ausgezeichnet worden, z. B. wurde sie als "Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Unternehmen 2026" in der Branche "Kaffee, Tee und Gewürze" u.a. für ihre nachhaltigen Lieferketten gewürdigt, Ende 2023 mit dem German SDG-Award Kategorie "Unternehmen" sowie mit dem "CSR-Preis der Bundesregierung 2020" in der Kategorie Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement".Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zu Preisen und Auszeichnungen sowie zur GEPA allgemein unter www.gepa.de, alle Produkte unter www.gepa-shop.de.Mitgliedschaften:- World Fair Trade Organization (WFTO)- European Fair Trade Association (EFTA)- Forum Fairer Handel (FFH)Pressekontakt:GEPA - The Fair Trade CompanyBarbara SchimmelpfennigPressesprecherinFon: 0202 - 266 83 60Fax: 0202 - 266 83 10Mail: presse@gepa.deGEPA-Weg 142327 WuppertalOriginal-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43796/6344979