Felix Kugelmann wird neuer Geschäftsführer der Insurgo GmbH. Sein Vorgänger, Insurgo-Gründer Yannick Leippold, scheidet Ende September als Geschäftsführer aus. Damit will der Anbieter eines cloudbasierten MVPs auch in die nächste Phase seiner Unternehmens- und Produktentwicklung einsteigen. Die Insurgo GmbH, Softwareentwickler für Versicherungsmakler, hat mit Felix Kugelmann einen neuen Geschäftsführer. Der Anbieter eines cloudbasierten Maklerverwaltungsprogramms leite damit die nächste Phase seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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