Wissen tanken, bevor die Messe beginnt. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur DKM 2026, die am 27. und 28.10.2026 in der Messe Dortmund stattfindet. Bereits am 01.10.2026 starten die digitalen Wokshops: die DKM Streaming-Days. Bereits vor dem Start der DKM 2026 kommt Messefeeling ins Vermittlerbüro: In insgesamt vier digitalen Workshops erhalten Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler Einblicke in aktuelle Produkte, Services und Branchentrends verschiedener DKM-Aussteller. Die Veranstaltungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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