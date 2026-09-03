Medizinisches Fachpersonal in berechtigten Märkten kann jetzt digital auf die Gebrauchsanweisungen für das saypha-Portfolio zugreifen, indem es den QR-Code auf der Produktverpackung scannt

Croma-Pharma hat elektronische Gebrauchsanweisungen (electronic Instructions for Use, eIFU) für sein gesamtes saypha-Portfolio in den Märkten eingeführt, in denen die gesetzlichen Bestimmungen den Ersatz gedruckter Gebrauchsanweisungen durch elektronische Versionen zulassen. Diese Umstellung erweitert den digitalen Zugang zu wichtigen Produktinformationen für medizinisches Fachpersonal und reduziert zugleich die Verwendung gedruckter Unterlagen.

Medizinisches Fachpersonal kann auf die derzeit gültigen, genehmigten Gebrauchsanweisungen zugreifen, indem es den QR-Code auf der saypha-Faltverpackung scannt. Die eIFU-Plattform bietet direkten digitalen Zugriff auf die aktuellsten, genehmigten Gebrauchsanweisungen.

"Innovation beschränkt sich nicht nur auf die Produktentwicklung. Sie umfasst auch die Art und Weise, wie wir medizinischem Fachpersonal Zugang zu wichtigen Produktinformationen gewähren", so Andreas Prinz, Chief Executive Officer von Croma-Pharma. "Die Einführung elektronischer Gebrauchsanweisungen für das gesamte saypha-Portfolio spiegelt unseren Fokus auf praktische digitale Lösungen wider, die medizinisches Fachpersonal unterstützen und im Einklang mit den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen stehen."

Auf Basis der prognostizierten Einführung elektronischer Gebrauchsanweisungen (eIFU) im ersten Jahr wird geschätzt, dass sich dadurch der Papierverbrauch im Vergleich zu gedruckten Gebrauchsanweisungen um etwa 7,7 Tonnen verringern wird. Die damit verbundenen Treibhausgasemissionen werden voraussichtlich um etwa 10 Tonnen CO2e sinken. Die Schätzungen basieren auf den prognostizierten Implementierungsmengen und internen Berechnungen unter Verwendung der Ecoinvent-Datenbank. Die Initiative unterstützt außerdem die fortlaufenden Bemühungen von Croma-Pharma, den digitalen Zugang zu Produktinformationen auszuweiten und damit die Umweltbelastung durch gedruckte Unterlagen zu verringern.

Über Croma-Pharma GmbH

CROMA-PHARMA ist ein Global Player und Herausforderer auf dem dynamisch wachsenden Markt für minimalinvasive ästhetische Behandlungen und einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Hyaluronsäure-Spritzen (HA). Croma-Pharma wurde 1976 von dem Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz gegründet und hat sich von einer Familienapotheke zu einem weltweit tätigen österreichischen Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Wien entwickelt, wo es auch seine hochmoderne, vollautomatisierte HA-Produktionsanlage betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 80 Ländern weltweit. Croma-Pharma bietet ein umfassendes und innovatives Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin abdeckt. Das Sortiment umfasst Botulinumtoxin, eine breite Auswahl an Hyaluronsäure-Füllstoffen, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), Polynukleotid-Injektionspräparate, HA-Skin-Booster, Hautpflegeprodukte sowie das Medizinprodukt "autologes PRP I Fluid-PRF". Mit diesem ganzheitlichen Ansatz bietet Croma-Pharma Fachleuten der ästhetischen Medizin und ihren Patienten sichere, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Im Jahr 2026 überschritt das Unternehmen die Marke von 130 Millionen produzierten Spritzen und festigte damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas. Aufbauend auf seiner Tradition in der Orthopädie und Augenheilkunde kehrt Croma-Pharma im Jahr 2026 auf den Orthopädiemarkt zurück, was eine strategische Expansion über den ästhetischen Bereich hinaus darstellt und die Position bei medizinischen Anwendungen weiter stärkt.

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