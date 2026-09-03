Frankfurt am Main (ots) -Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Beratungsstelle zur Begabtenförderung und Karg-Stiftung verankern Begabtenförderung über Bildungsstufen hinweg und bauen das Netzwerk weiter aus.Sechs Jahre lang entwickelten fünf Kitas, fünf Grundschulen und fünf Gymnasien im Projekt Karg Campus Kita & Schule Sachsen die Begabtenförderung in ihren Einrichtungen weiter. Sie erarbeiteten neue Konzepte für ihre Standorte und stärkten die institutionsübergreifende Zusammenarbeit, um auch Übergänge begabungsgerecht zu gestalten. Am 3. September wurden die 15 Einrichtungen in Dresden als Konsultationszentren für Begabtenförderung ausgezeichnet. Künftig geben sie ihre Erfahrungen an andere Kitas und Schulen weiter.Das gemeinsam vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus, der Beratungsstelle zur Begabtenförderung des Landesamtes für Schule und Bildung und der Karg-Stiftung durchgeführte Projekt verbindet Einrichtungen über Bildungsstufen hinweg. Kitas, Grundschulen und Gymnasien arbeiten zusammen, damit hohe Begabungen früh erkannt und Kinder und Jugendliche potenzialorientiert entlang ihrer Bildungsverläufe begleitet werden können."Chancengleichheit bedeutet auch, die unterschiedlichen Begabungen von Kindern und Jugendlichen zu erkennen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten. Mit dem Karg Campus Kita und Schule Sachsen haben wir das Personal an unseren Einrichtungen gezielt geschult und Kitas und Schulen besser miteinander vernetzt. Die neuen Konsultationszentren tragen dazu bei, dass die gewonnenen Erfahrungen künftig noch mehr Kindern und Jugendlichen in Sachsen zugutekommen", so Kultusminister Conrad Clemens.Begabtenförderung im BildungssystemAlle Kinder und Jugendlichen, auch solche mit besonderen und hohen Begabungen, haben ein Recht auf gute Bildung. Sachsen misst der Begabtenförderung seit Langem einen hohen Stellenwert bei und verankert die dafür notwendigen Kompetenzen und Strukturen im Bildungssystem. In den fünf Regionen stehen jeweils eine Kita, eine Grundschule und ein Gymnasium als qualifizierte Konsultationseinrichtungen zur Verfügung. Sie geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Einzeleinrichtung, aber auch in gemeinsam gestalteten Workshops an andere interessierte Einrichtungen weiter. Damit wirkt die im Projekt aufgebaute Expertise über die einzelnen Standorte hinaus. Die Zusammenarbeit von Früher Bildung und Schule trägt dazu bei, dass junge Menschen in ihren Begabungen erkannt, anerkannt und angemessen gefördert werden.Übergänge gemeinsam gestaltenÜbergänge von der Kita in die Grundschule und von dort auf die weiterführende Schule sind wichtige Phasen in den Bildungsverläufen von Kindern und Jugendlichen. Gerade für begabte und hochbegabte junge Menschen kommt es darauf an, dass ihre Potenziale auch beim Wechsel zwischen den Einrichtungen erkannt und berücksichtigt werden.Genau hier setzt Karg Campus Kita & Schule Sachsen an. Aus zunächst fünf Tandems aus Kita und Grundschule entwickelten sich fünf Tridems, in denen jeweils eine Kita, eine Grundschule und ein Gymnasium für sich und gemeinsam an begabungsgerechten Übergängen arbeiten. Mit Abschluss des Projekts sind die 15 beteiligten Einrichtungen nun Konsultationszentren und geben ihre Erfahrungen an andere Bildungseinrichtungen ihrer Region in Sachsen weiter."Wir denken Begabungsförderung immer aus der Perspektive des Kindes. Und angesichts der PISA-Daten müssen die Bildungsbedürfnisse hochbegabter und potenziell leistungsstärkerer junger Menschen dringend höhere Beachtung finden. Zudem - auch hochbegabte Kinder und Jugendliche brauchen gute Übergänge zwischen Kita, Grundschule und weiterführender Schule, bei denen ihre Potenziale gesehen und berücksichtigt werden. Mit dem Projekt Karg Campus Kita & Schule sind dafür in Sachsen beispielgebende Strukturen in der Begabtenförderung entstanden. Hier sollten andere Bundesländer hinsehen, was in Sachsen entstanden ist", so Dr. Ingmar Ahl, Vorstand Zweckerfüllung der Karg-Stiftung.Begabungsförderung in der PraxisGrundlage der gemeinsamen Arbeit ist das Karg Campus-Konzept mit den drei Säulen Qualifizierung, Prozessbegleitung und Vernetzung. Pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte wurden für die Begabtenförderung qualifiziert und bei der Weiterentwicklung ihrer Einrichtungen gezielt und passgenau begleitet. Gleichzeitig entstanden regionale Netzwerke, die über die Projektlaufzeit hinaus bestehen bleiben.Wie die Zusammenarbeit über Bildungsstufen hinweg konkret aussehen kann, zeigen die vielfältigen Aktivitäten und Ergebnisse, die in den Tridems entstanden sind. Dazu gehören beispielsweise Übergangsbögen für die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und Checklisten zur frühzeitigen Einschulung. Einzelne Einrichtungen setzen zudem das Drehtürmodell institutionsübergreifend um. So lernen Kinder die jeweils nächste Bildungseinrichtung und deren Angebote bereits vor dem Übergang kennen. Die Zusammenarbeit trägt dazu bei, Übergänge begabungsförderlich zu gestalten.Die Beratungsstelle zur Begabtenförderung (BzB) des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) begleitet die Konsultationszentren auch über die Projektlaufzeit hinaus und arbeitet dabei eng mit der Karg-Stiftung zusammen.Netzwerke in fünf RegionenDie 15 Konsultationszentren sichern künftig den Wissenstransfer in ihren Regionen. Sie bieten unter anderem Fortbildungen an und unterstützen andere Einrichtungen bei der Weiterentwicklung begabungsförderlicher Strukturen.Chemnitz: Kinderhaus EVA LU Adelsberg, Grundschule Adelsberg, Johannes-Kepler-Gymnasium ChemnitzDresden: Kindertagesstätte Villa Pat's Freunde, 39. Grundschule Dresden, Gymnasium Dresden-PlauenGörlitz / Schöpstal / Löbau: Kinderhaus "Spatzennest am Birkenwäldchen" Görlitz, Grundschule Schöpstal, Geschwister-Scholl-Gymnasium LöbauLeipzig: Integrative BBW-Kita "Sonnenwinkel", Pablo-Neruda-Grundschule, Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium LeipzigRadeberg: Christliche Kindertages- und Familienstätte "Baumhaus", Grundschule Radeberg Mitte, Humboldt-Gymnasium RadebergKurzinformationen- Projekt: Karg Campus Kita & Schule Sachsen- Laufzeit: 2020 bis 2026- Projektpartner: Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Beratungsstelle zur Begabtenförderung des Landesamtes für Schule und Bildung, Karg-Stiftung- Teilnehmende: 15 Einrichtungen in fünf Regionen- Fördervolumen: rund 600.000 Euro, davon rund 300.000 Euro aus Landesmitteln und rund 300.000 Euro aus Mitteln der Karg-Stiftung- Filmreihe zu begabungsförderlichen Übergängen: Die dreiteilige Filmreihe mit den Filmen "Chancen schaffen", "Begleiten und gestalten" und "Kooperationen stärken" zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie Kitas und Schulen begabungsförderliche Übergänge gemeinsam gestalten. Die Filme machen sichtbar, wie eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen dazu beitragen kann, hochbegabte Kinder und Jugendliche beim Wechsel gut zu begleiten und ihren Potenzialen entsprechend zu fördern. Hier geht es zur Filmreihe (https://www.youtube.com/playlist?list=PLHFkwwLg2azc)Pressekontakt:Sabine WedemeyerLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitNiddastraße 3560329 Frankfurt am Mainsabine.wedemeyer@karg-stiftung.de+49 160 909 849 16www.karg-stiftung.deOriginal-Content von: Karg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118144/6345015