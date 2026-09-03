Berlin (ots) -Wie stärkt der unternehmerische Klimaschutz Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit? Unter dem Leitmotiv "Wirtschaft stärken. Zukunft sichern." steht diese Frage im Mittelpunkt des Klimaschutztags 2026 der Klimaschutz-Unternehmen e. V. Am 14. Oktober kommen in Berlin rund 200 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft im Haus der Deutschen Wirtschaft zusammen.Die Mitgliedsunternehmen der Klimaschutz-Unternehmen machen bereits heute deutlich, wie wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz zusammengehen können. Unternehmen stehen heute vor großen Herausforderungen: Steigende Kosten, geopolitische Unsicherheiten und die Folgen des Klimawandels beeinflussen Investitionen und Planung. Um weiter aktiv gestalten zu können, brauchen Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit."Der Klimaschutztag bringt Unternehmen, Politik und Wissenschaft zusammen, um über Fragen zu diskutieren, die für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts entscheidend sind. Anhand konkreter Beispiele aus der unternehmerischen Praxis zeigen wir, was betrieblicher Klimaschutz auf dem Weg zur Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft leisten und gemeinsam leisten können. Die heute schon notwendige Klimaanpassung in den Unternehmen gehört für uns auch dazu", so Jörg Schmidt, Vorsitzender der Klimaschutz-Unternehmen e. V.Was Unternehmen in der Praxis vor Ort erleben und welche Schlüsse man daraus ziehen kann, zeigt die Publikation "Klimaschutz ohne Umwege: Was Unternehmen aus Genehmigungsverfahren gelernt haben", die beim Klimaschutztag an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) übergeben wird. Darin teilen Unternehmen ihre Erfahrungen mit Genehmigungsverfahren und zeigen auf, wo in der Praxis Hürden entstehen, wie sie dennoch erfolgreich zum Ziel gekommen sind und wie Verfahren einfacher und schneller gestaltet werden können.Auch für die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Kooperationspartner des Klimaschutztags, ist die Verbindung von Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung zentral:"Die Transformation unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität ist eine große Aufgabe, aber auch eine Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Beim Klimaschutztag zeigen Unternehmen, wie sie diesen Wandel bereits heute erfolgreich gestalten, indem sie auf nachhaltige Technologien, innovative Geschäftsmodelle und langfristige Investitionen setzen. Der Kongress bietet Gelegenheit, diese erfolgreichen Ansätze sichtbar zu machen, voneinander zu lernen und neue Impulse zu setzen", sagt Dr. Sebastian Bolay, DIHK-Bereichsleiter Energie, Umwelt, IndustrieKlimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung geben dem Klimaschutztag sowohl auf den Panels als auch in interaktiven Breakouts seine inhaltliche Ausrichtung. Zu den Gästen gehören unter anderem Stefan Rouenhoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, und Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, Direktor und Chefökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK).Beim Klimaschutztag werden die LÜDECKE GmbH, die Ralf Bohle GmbH und Vorwerk SE & Co. KG als Klimaschutz-Unternehmen ausgezeichnet. Die Urkunden werden von BMWE, BMUKN und DIHK übergeben. Die drei Unternehmen sind Vorreiter für den betrieblichen Klimaschutz und zeichnen sich nicht nur durch ihr Engagement für den Klimaschutz, sondern auch durch besonders innovative Best-Practice-Beispiele, u. a. im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder bei der Energiewende aus.Interessierte können sich ab sofort für den Klimaschutztag 2026 anmelden. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website.Klimaschutz-Unternehmen e.V. ist ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk der deutschen Wirtschaft, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) gegründet, gehören dazu heute Unternehmen aller Branchen und Größen. www.klimaschutz-unternehmen.dePressekontakt:Till HeinrichPressesprecher & KommunikationKlimaschutz-Unternehmen e. V.+49 (0) 170 66 40 22 0heinrich@klimaschutz-unternehmen.deOriginal-Content von: Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155641/6345011