Die Herstellung chemischer Dünger kostet viel Energie und verursacht hohe Emissionen. Diese Startups wollen sie deshalb umweltfreundlicher direkt an den Pflanzenwurzeln herstellen - mithilfe von gentechnisch veränderten Mikroben. Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen: Besiedelt man den Boden rund um die Wurzeln von Kulturpflanzen mit nützlichen Mikroben, kann so die Pflanze versorgt werden. Sie liefern der Pflanze den für ihr Wachstum entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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