Düsseldorf (ots) -- HONOR Pad 20: Vielseitige Produktivität in der Mittelklasse mit umfassendem Augenschutz und PC Mode für Arbeit, Studium und Kreativität.- HONOR Pad 20 Pro: Leistungsstarkes Modell für anspruchsvolle Anwender mit Snapdragon 8s Gen 4, 165 Hz-Display mit adaptiver Bildwiederholfrequenz und Produktivität auf PC-Niveau mit KI.- HONOR Pad X9 Max: Einstiegsmodell im 13-Zoll-Großformat mit IMAX Enhanced-Zertifizierung für Unterhaltung und Alltagsanwendungen.HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, erweitert sein Tablet-Portfolio und stellt die neue HONOR Pad 20-Serie sowie das großformatige HONOR Pad X9 Max vor. Gemeinsam decken die Neuheiten die gesamte Bandbreite des Mittelklasse-Segments ab - vom Smart-Value-Einstiegsmodell bis hin zur gehobenen Performance-Klasse: Während das HONOR Pad 20 als vielseitige Evolution des Pad 10 gilt, bildet das HONOR Pad 20 Pro mit Produktivität auf PC-Niveau mit KI die Leistungsspitze der neuen Serie. Komplettiert wird das erweiterte Angebot durch das HONOR Pad X9 Max, das mit einem extragroßen 13-Zoll-Display als smarte Portfolio-Erweiterung neue Akzente für mobiles Heimkino-Entertainment setzt.HONOR Pad 20: Vielseitige Produktivität und ausdauernde Leistung für den TagDas HONOR Pad 20 wurde als intelligenter, leistungsfähiger Begleiter für Lernen, Arbeiten und Entertainment entwickelt und setzt als Evolution des Pad 10 neue Maßstäbe. Das 12,1 Zoll[1] große 3K[2]-Display überzeugt mit einer Punktdichte von 292 ppi, einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz[3] und einer Spitzenhelligkeit von 700 Nits[4]. Das Modell läuft mit dem neuen Betriebssystem MagicOS 10. In einem nur 6,29 mm[5] dünnen, grauen Ganzmetallgehäuse untergebracht wiegt es je nach Konfiguration ab 525 Gramm.Umfassendes Paket an Augenschutz-TechnologienDas Display wurde für die intensive Nutzung entwickelt und ist mit einem umfassenden Paket an Sehkomfort-Technologien ausgestattet:- KI Defokus Augenkomfort: Der branchenweit erste Ansatz, der laut Untersuchungen des Unternehmens bei über 2.000 getesteten Szenarien eine durchschnittliche Verbesserung der transienten Myopie um 13 Grad erzielt.- KI Zirkadianes Nacht-Display: Passt die Farbtemperatur abends automatisch an und ist mit einer um 20 Prozent gesteigerten Melatonin-Ausschüttung assoziiert.- Blaulichtfilter auf Hardware-Ebene: Senkt die Belastung durch schädliches blaues Licht auf Hardware-Ebene um 12 Prozent.- Global DC Dimming: Eliminiert Display-Flimmern bei geringer Umgebungshelligkeit.- Dynamisches Dimmen: Reduziert die Augenermüdung um 18 Prozent.- Linderung von Bewegungskrankheit: Eine spezielle Funktion gegen Reiseübelkeit, die bei der Nutzung unterwegs mit einer Wirksamkeit von 89 Prozent bewertet wird.Desktop-Produktivität und Smarte KI-ToolsSobald das optionale Smart Bluetooth Keyboard angeschlossen wird, wechselt das Pad 20 automatisch in den PC Mode mit klassischer Desktop-Oberfläche, Taskleiste und bis zu 15 frei skalierbaren Fenstern gleichzeitig[6]. Die Quick-Layout-Funktion merkt sich bevorzugte Fensteranordnungen, während eine Dock-Funktion Miniaturansichten geöffneter Fenster auf einen Blick anzeigt. Der Dateimanager setzt auf eine Benutzeroberfläche im Desktop-Stil mit Unterstützung für mehrere geöffnete Fenster sowie vollständiger Maus- und Tastatursteuerung.Zusätzliche Produktivitätswerkzeuge sind direkt im System integriert: iWork-Dateiformate lassen sich nativ und ohne Zusatz-Apps in Microsoft-Office-Dateien umwandeln. Die Anwendung KI Notizfunktion[7] unterstützt Meetings von der Vorbereitung über Live-Hinweise während des Gesprächs bis hin zur automatischen Erstellung strukturierter Protokolle. HONOR Connect ermöglicht die Nutzung als Zweitbildschirm für den Mac sowie Ein-Klick-Dateiaustausch zwischen HONOR-Smartphones und -Tablets[8]. Handschrift und Skizzieren werden vom optionalen HONOR Magic-Pencil 4s (4.096 [9]Druckstufen, etwa 10 g Gewicht, austauschbare Spitzen und physische Tasten) unterstützt.Ausdauer für den gesamten TagAngetrieben von der Octa-Core Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform, bietet das HONOR Pad 20 eine um 15 Prozent höhere CPU-Energieeffizienz und eine um 50 Prozent gesteigerte GPU-Energieeffizienz im Vergleich zur Vorgängergeneration. Damit werden anspruchsvolle Aufgaben wie Videobearbeitung, Gaming oder intensives Multitasking mühelos bewältigt.Der verbaute 10.100 mAh[10] Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 71 Tagen. Mit einer einzigen Ladung unterstützt das Gerät laut HONOR bis zu 9 Stunden Videowiedergabe, 50 Stunden Musikwiedergabe oder 14 Stunden E-Book-Lesen. Ein vollständiger Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent dauert mit dem mitgelieferten Ladegerät etwa 106 Minuten.Ein Audiosystem aus sechs Lautsprechern mit getrennter Hoch- und Tieftonausgabe - abgestimmt durch proprietäre HONOR-Sound-Algorithmen - liefert sowohl im Hoch- als auch im Querformat ein ausgewogenes, symmetrisches Klangbild.HONOR Pad 20 Pro: Produktivität auf PC-Niveau mit KI und High-Performance für anspruchsvolle AnwenderMit dem HONOR Pad 20 Pro erweitert HONOR sein Tablet-Portfolio um ein High-Performance-Modell für technikaffine Nutzer und Power-User. Zentriert um Produktivität aufPC-Niveau mit KI, kombiniert das neue Tablet ein 12,1-Zoll-3K-Display[11] mit 165 Hz, die Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform[12] und einen 10.100 mAh Akku[13] in einem 6,29 mm Ganzmetallgehäuse[14].Das 3.000 x 1.872 Pixel auflösende LCD-Display des HONOR Pad 20 Pro bietet eine großzügige Arbeitsfläche für Dokumente, kreative Projekte und Entertainment. Zusammen mit 292 ppi, DCI-P3-Farbraum und 1,07 Milliarden Farben[15] werden Texte, Bilder und Videos klar und detailreich dargestellt.Die Bildwiederholfrequenz skaliert dynamisch in fünf Stufen (165 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz und 60 Hz), um eine flüssige Darstellung mit optimaler Energieeffizienz zu verbinden. Im Spitzenhelligkeitsmodus[16] erreicht der Bildschirm einen Wert von 700 Nits.Erweiterter Augenkomfort und bis zu 9 Stunden VideowiedergabeDas HONOR Pad 20 Pro umfasst das vollständige Augenschutz-Paket des Pad 20 und erweitert dieses um das Nature Tone Display.Wie das Pad 20 wird auch das Pro-Modell von dem 10.100 mAh Akku angetrieben, der bis zu 9 Stunden[17] lokale Videowiedergabe unter HONOR Laborbedingungen ermöglicht - genug für einen langen Arbeits- oder Reisetag.Desktop-Tools für maximale ProduktivitätDas HONOR Pad 20 Pro wurde konsequent um das Konzept der Produktivität auf PC-Niveau mit KI herum entwickelt, anstatt das große Display lediglich als Anzeigefläche für eine einzelne App zu nutzen. Aufbauend auf der Plattform-Basis des Pad 20 bietet die Pro-Variante erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Arbeitsabläufe:- Drei- und Vierfach-Split-Screen-Templates: Vordefinierte Multi-Window-Raster erleichtern das Arbeiten, wenn ein Projekt Recherche, Kommunikation und Dokumentenbearbeitung[18] zugleich erfordert.Kompromisslose PerformanceAngetrieben von der Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, bleibt das HONOR Pad 20 Pro auch bei anspruchsvollen Arbeitsabläufen und Spielen reaktionsschnell.MagicOS 10 (auf Basis von Android 16[19]) vereint alle Produktivitätsfunktionen zu einem nahtlosen Gesamterlebnis. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz[20] ist ausreichend Platz vorhanden, während die Unterstützung von Wi-Fi 7schnelle drahtlose Verbindungen[21] ermöglicht. Im täglichen Gebrauch bedeutet das flüssigeres Multitasking mit mehreren gleichzeitig geöffneten Apps, schnellere Dateiübertragungen und Downloads sowie kürzere Wartezeiten beim Wechsel von einer Arbeitsaufgabe zu einem Spiel oder einer Serie.Ein Sechs-Lautsprecher-System trennt hohe und tiefe Frequenzen für einen volleren Klang, wobei HONOR Sound und HONOR Spatial Audio Filmen und Musik mehr Tiefe verleihen - sodass Filme, Musik und Videoanrufe mit einem klaren, raumfüllenden Sound überzeugen, ganz ohne Kopfhörer.Das Metallgehäuse misst 277,07 mm × 179,28 mm × 6,29 mm und wiegt inklusive Akku etwa 537 g[22], wodurch sich das Tablet mühelos zwischen Räumen, Vorlesungen und Meetings transportieren lässt.Zubehör für den Wechsel vom Tippen zur HandschriftDas optional erhältliche HONOR Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard dient gleichzeitig als Schutzhülle und hält das Tablet in einem Arbeitswinkel von 60 Grad. Ein Tastenhub von 1,6 mm sorgt für angenehmen Schreibkomfort, während die Geräte-Erkennung in der Nähe und Direkt-Tasten für Diktate (Sprache-zu-Text) das Verbinden und Eingeben vereinfachen[23].Für Handschrift und Zeichnungen unterstützt der optional erhältliche HONOR Magic-Pencil 4s 4.096 Druckstufen, austauschbare Spitzen und physische Steuerungstasten[24]. Zusammen ermöglichen Tastatur und Eingabestift die Wahl der jeweils passenden Eingabemethode für die anstehende Aufgabe, ohne das Gerät wechseln zu müssen.HONOR Pad X9 Max: Mobiles Heimkino mit 13-Zoll-Display und IMAX EnhancedAls smarte Erweiterung des Gesamtsortiments stellt HONOR dem Line-up das HONOR Pad X9 Max zur Seite. Es richtet sich an Familien, Studierende sowie HONOR-Einsteiger, die ein großes Display für Unterhaltung und Lernen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.Im Mittelpunkt steht das große 13 Zoll 120 Hz 2.5K HONOR Max Display[25]. Mit IMAX-Enhanced[26]-Zertifizierung, einem Quad-Speaker-System mit 200 % Lautstärkeboost und DTS-Verarbeitung liefert das Pad X9 Max echtes Kinofeeling für unterwegs. Trotz der Displaygröße von 13 Zoll ist das Aluminium-Unibody-Tablet nur 6,72 mm[27] dünn und wiegt lediglich 618 g[28]. Dank HONOR RAM Turbo-Technologie bietet das Gerät mit einem 10.100 mAh Max Akku[29] ein Arbeitsspeicher-Erlebnis von bis zu 18 GB (6+12 GB)[30] bei 256 GB internem Speicher. Der Speicherplatz lässt sich zudem per microSD-Karte um bis zu 2 TB[31] erweitern.Auf dieser Hardware-Basis unterstützen intelligente Software-Funktionen das tägliche Arbeiten und Lernen: Die Anwendung KI Notizfunktion vereinfacht das Erstellen von Notizen, während das PC-Class File Managementeine vertraute Dateiverwaltung wie am Computer bietet. Für kreative Eingaben ist das Tablet mit dem HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) kompatibel, der mit einer 58-minütigen Ladung bis zu 10 Stunden Schreibzeit bietet. Für Familien bietet HONOR Kids zudem umfangreiche Kindersicherungen und Schutzfunktionen für die Augengesundheit. So verbindet das Pad X9 Max multimediale Unterhaltung mühelos mit praktischem Nutzen im Alltag.Preise und Verfügbarkeit- Das HONOR Pad 20 ist in Deutschland und Österreich ab dem 02. September 2026 für einen UVP von 499 Euro erhältlich.- DasHONOR Pad 20 Prowird ebenfalls ab dem 02. September 2026 in der Farbe Grau für einen UVP von 599 Euro angeboten. Produktkonfigurationen, Farben, Zubehör und Verfügbarkeiten können je nach Markt variieren[32].- Das HONOR Pad X9 Max ist in der Farbe Grau bereits seit dem 03. August 2026 in Deutschland und Österreich für einen UVP ab 399 Euro erhältlich.- Das Smart Bluetooth Keyboard und der HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) sind als optionales Zubehör erhältlich.Exklusive Launch-Angebote für Schnellentschlossene- DasHONOR Pad 20 inkl. HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) und Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard ist im Rahmen des Launch-Angebots für 349 Euro UVP erhältlich.- Das HONOR Pad 20 Pro inkl. HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) und Pad 10 Smart Bluetooth Keyboard ist im Rahmen des Launch-Angebots für 499 Euro UVP erhältlich.- Das HONOR Pad X9 Max inkl. HONOR Magic-Pencil 4s (USB-C) und Smart Bluetooth Keyboard ist im Rahmen des Launch-Angebots in zwei Speichervarianten ab 349 Euro UVP erhältlich.Weitere Informationen unter www.honor.com###Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com oder perE-Mail an newsroom@honor.com.[1] Mit einem Design mit abgerundeten Ecken auf dem Display beträgt die Diagonallänge des Bildschirms 12,1 Zoll, wenn sie gemäß dem Standard-Rechteck gemessen wird (der tatsächliche sichtbare Bereich ist geringfügig kleiner).[2] Die Auflösung wird als Standard-Rechteck gemessen; daher sind die effektiven Pixel etwas geringer.[3] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Die Bildwiederholrate kann je nach Anwendungsoberfläche und Bildschirminhalt des Spiels variieren.[4] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Die HBM-Helligkeit ist in Umgebungen mit starkem Licht oder bei der Anzeige von HDR-Inhalten wirksam. Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät und steht nicht für Behandlungen zur Verfügung.[5] Daten aus HONOR-Laboren. Die tatsächlichen Abmessungen können basierend auf der Konfiguration, dem Herstellungsprozess und der Messmethode variieren. Die Dicke (6,29 mm) des Tablets schließt die Kameraerhöhung nicht ein.[6] Die Tastatur wird separat verkauft und die Verfügbarkeit variiert je nach Markt. Das automatische Aufrufen des PC-Mode und spezifische Tastaturfunktionen hängen vom Kopplungsstatus, der Softwareversion und der App-Unterstützung ab.[7] Die Verfügbarkeit und Funktionen von KI Notizfunktion können je nach Land oder Region, Sprache, App und Softwareversion variieren. Für bestimmte Funktionen kann ein Internetzugang erforderlich sein.[8] Geräteübergreifende Funktionen erfordern kompatible Geräte, Software und Netzbedingungen. Eine kompatible App, Konto-Anmeldung, Bluetooth und/oder eine Verbindung mit demselben WLAN-Netzwerk können erforderlich sein. Die Verfügbarkeit von Funktionen kann je nach Markt und Softwareversion variieren.[9] Druckempfindlichkeit und Neigungserkennung (Schreiben über die Seitenkante) erfordern die Unterstützung durch bestimmte Anwendungen. Die tatsächliche Leistung kann je nach Schreibstil und Anwendung variieren. Für genaue Ergebnisse auf die tatsächliche Nutzung beziehen.[10] Typischer Wert. Die Nennkapazität des nicht herausnehmbaren Akkus beträgt 10.000 mAh.[11] Der Bildschirm misst in einem Standard-Rechteck diagonal 12,1 Zoll. Der tatsächliche sichtbare Bereich ist aufgrund abgerundeter Ecken etwas kleiner. Die Auflösung wird unter Verwendung des Standard-Rechteck-Anzeigebereichs gemessen.[12] Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.[13] Die typische Kapazität des Akkus beträgt 10.100 mAh; die Nennkapazität beträgt 10.000 mAh. Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. Die tatsächliche Akkuleistung variiert mit den Geräteeinstellungen, Netzbedingungen und der Nutzung.[14] Abmessungen und Gewicht sind Nennwerte. Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethode variieren.[15] Die Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben bezieht sich auf eine 10-Bit-Farbtiefe, die durch eine 8-Bit-Hardwarespezifikation plus eine 2-Bit-Software-Algorithmus-Erweiterung erreicht wird.[16] Die typische Helligkeit beträgt 500 Nits. Der High-Brightness-Modus erreicht 700 Nits bei starkem Umgebungslicht oder bei der Anzeige von HDR-Inhalten. Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.[17] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Die Akkukapazität ist der typische Wert.[18] Die Unterstützung für bis zu 15 geöffnete Fenster und Split-Screen-Layouts variiert je nach App. Einige Apps unterstützen möglicherweise nicht alle Fenstergrößen, Positionen oder Multi-Window-Funktionen.[19] Android ist eine Marke von Google LLC. Die Verfügbarkeit von MagicOS-Funktionen kann je nach Land oder Region und Softwareversion variieren.[20] Die genannte Konfiguration ist 8 GB RAM plus 256 GB Speicherplatz. Verfügbare Konfigurationen können je nach Markt variieren. Der tatsächlich nutzbare Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind geringer, da das Betriebssystem und vorinstallierte Software einen Teil der Kapazität belegen.[21] Die Verfügbarkeit von Wi-Fi 7 hängt von lokalen Bestimmungen, dem Netzwerkaufbau und einem kompatiblen Router ab. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten variieren mit der Umgebung und den Netzbedingungen.[22] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Das tatsächliche Gewicht und die Dicke können je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethode variieren. Die Dicke schließt die Kameraerhöhung nicht ein.[23] Der Tastenhub der Tastatur von 1,6 mm schließt die Aufwärts- und Abwärtstasten aus. Die Verfügbarkeit von Sprache-zu-Text und Kurzbefehlen kann je nach App, Sprache, Land oder Region und Softwareversion variieren.[24] Druckempfindlichkeit erfordert kompatible Apps. Der finale kommerzielle Zubehörname, die Kompatibilität mit dem Pad 20 Pro und die Marktverfügbarkeit unterliegen der Bestätigung durch HONOR.[25] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Bei einem Design mit abgerundeten Ecken beträgt die Diagonallänge des Bildschirms 13 Zoll, gemessen als Standard-Rechteck. Das tatsächliche Sichtfeld ist geringfügig kleiner.[26] Hergestellt unter Lizenz der IMAX Corporation. IMAX ist eine eingetragene Marke der IMAX Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Für DTS-Patente siehe http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. oder Tochtergesellschaften. DTS und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. oder Tochtergesellschaften. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.[27]Die Daten stammen aus HONOR-Laboren. Die Dicke des Tablets schließt die Kameraerhöhung nicht ein. Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können je nach Konfiguration, Herstellungsprozess und Messmethoden variieren.[28] Die Daten stammen aus dem HONOR-Labor. Das tatsächliche Gewicht und die Dicke können je nach Konfigurationen, Herstellungsprozessen und Messmethoden variieren. Das gemessene Gewicht für die Standard-Edition beträgt 618 g; das gemessene Gewicht für die Paperlike-Edition beträgt 621 g.[29] Die Akkukapazität ist der typische Wert. Die tatsächliche Leistung kann aufgrund von individuellen Produktunterschieden, Softwareversionen, Nutzungsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren. Für genaue Ergebnisse auf die tatsächliche Nutzung beziehen.[30] Der HONOR RAM Turbo kann intelligent einen Teil des Speicherplatzes des Geräts für den Betrieb abrufen, wodurch der 6 GB RAM äquivalent auf 18 GB erweitert wird. Das tatsächliche Erlebnis kann je nach Netzwerkumgebungen, Nutzungsszenarien, persönlichen Nutzungsgewohnheiten und anderen Faktoren variieren.[31] 2 TB erweiterbarer Speicher erfordern eine microSD-Karte, und die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat erwerben.[32] Produktnamen, Farbnamen, Konfigurationen, Zubehör, Bundles, das Beiliegen eines Ladegeräts, Preise und Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6345035