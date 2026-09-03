Mainz (ots) -
Sonntag, 6. September 2026, 12.00 Uhr
Bitte aktualisierten Programmtext beachten!
Power im "ZDF-Fernsehgarten": Deutschlands stärkste Frau, die Fliesen-Nationalmannschaft, Golf, Jugger und leckere Protein-Rezepte liefern am Sonntag starke Unterhaltung mit Sport und Spaß.
Gäste: Blue, Angelo Kelly, Buddy, ela., Anne Mosters, Chapter 7, Charlien, YARIS, Max Weidner, Mathias Mester, Alexandra Försterling, Tarik Rose und Sina Ruppenthal
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6345042
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