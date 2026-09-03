EQS-News: Datamaran Limited / Schlagwort(e): ESG/Unternehmensrestrukturierung

Datamaran führt eine Neuausrichtung durch und verlagert seinen Schwerpunkt vom ESG-Themenmanagement hin zur Unternehmensführung



03.09.2026 / 13:05 CET/CEST

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Datamaran präsentiert eine neue Markenidentität, die seine Entwicklung zu einer KI-gestützten Governance-Plattform für Unternehmen widerspiegelt. NEW YORK und LONDON, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Datamaran eine umfassende Neugestaltung der Marke bekannt und stellte eine neue visuelle Identität, eine neue Markenpositionierung sowie eine neue Website vor, die das Unternehmen widerspiegeln, zu dem es sich entwickelt hat: eine KI-gestützte Governance-Plattform, der weltweit führende Unternehmen vertrauen. Seit über 12 Jahren konzentriert sich das Produkt von Datamaran auf das ESG-Themenmanagement. Doch die Prioritäten in den Vorstandsetagen haben sich verschoben: Die regulatorische Komplexität hat zugenommen, und Risiken sowie Chancen - wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Handelspolitik und Lieferketten - sind von langfristigen Beobachtungspunkten zu Themen geworden, die sofortiges Handeln erfordern. Von Führungsteams wird erwartet, dass sie nicht nur über nichtfinanzielle Themen berichten, sondern diese Positionen in Echtzeit mit Belegen untermauern. Was einst eine Maßnahme im Bereich Nachhaltigkeit war, hat sich zu einer kontinuierlichen Governance- und Risikodisziplin entwickelt, und die Marke Datamaran musste dies widerspiegeln. "Vor zwei Jahren waren unsere Kunden Nachhaltigkeitsteams, die sich mit langfristigen Werten befassten. "Heute sind diese Themen zu unmittelbaren geschäftlichen Risiken geworden, und wir sitzen gemeinsam mit Vertretern der Risiko- und Rechtsabteilungen sowie der Unternehmensleitung an einem Tisch, da sich die Fragen, die ihnen gestellt werden, geändert haben", sagte Marjella Lecourt-Alma, CEO und Mitbegründerin von Datamaran. "Unser Produkt hatte sich an diesen Wandel angepasst, unsere Marke jedoch nicht. Mit dieser Markenumgestaltung wird diese Lücke geschlossen. Das ist der bislang deutlichste Ausdruck dessen, worauf Datamaran schon immer hingearbeitet hat: Führungsteams eine fundierte, evidenzbasierte Methode an die Hand zu geben, um die Risiken zu steuern, auf die es wirklich ankommt." Eine Marke, die auf neuen Marktnormen basiert Die neue Corporate Identity löst sich von der Bildsprache des Nachhaltigkeitssektors, mit der Datamaran ursprünglich an den Start ging, und führt ein Designsystem ein, das auf Signalen, Belegen und kontinuierlicher Überwachung basiert - denselben Prinzipien, die auch das Produkt selbst auszeichnen. Die heute online gestellte, überarbeitete Website strukturiert die Geschichte von Datamaran neu rund um Anwendungsfälle im Bereich der Unternehmensführung und ersetzt die bisherige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Botschaft durch eine Sprache, die speziell auf Zielgruppen aus den Bereichen Risiko, Recht und Unternehmensführung zugeschnitten ist. Diese Entwicklung spiegelt eine allgemeinere Marktrealität wider: Das Spektrum der sich abzeichnenden Risiken und Chancen hat sich erweitert, ebenso wie die Teams, die für deren Bewältigung zuständig sind. Bei fast jeder dritten laufenden Transaktion sitzt heute ein General Counsel oder Chief Risk Officer gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten am Verhandlungstisch. "Die Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit ist nicht verschwunden, sie hat sich nur verlagert", sagte Nick Geurds, Chief Revenue Officer bei Datamaran. "Heute sitzen bei fast einem Drittel unserer Geschäftsabschlüsse Leiter der Rechtsabteilung, Risikomanager und andere Führungskräfte mit am Verhandlungstisch, die einen fundierten, datengestützten Prozess benötigen - und kein Nachhaltigkeits-Dashboard. Diese Neuausrichtung gibt unserem Vertriebsteam ein Narrativ an die Hand, das genau auf unsere tatsächlichen Kunden und den von uns geschaffenen Mehrwert zugeschnitten ist, sodass potenzielle Kunden schneller erkennen können, dass Datamaran ein fester Bestandteil der Governance-Diskussion ist." Warum jetzt Der Zeitpunkt folgt auf ein Jahr der Produktentwicklung, in dem die Produktentwicklung die Marke, die darauf aufbaut, überholt hat. Seit ihrer Einführung im Februar hat die Lösung von Datamaran zur Überwachung regulatorischer Vorschriften bei Einkäufern aus den Bereichen Recht und Compliance an Beliebtheit gewonnen: Ein Beweis dafür, dass sowohl die Bandbreite der erfassten Themen als auch die Tiefe der zugrunde liegenden Daten weit über ESG hinausgehen. Durch die kontinuierliche Risikoerkennung und den Vergleich mit anderen Unternehmen entstehen KI-gestützte Funktionen, die speziell für funktionsübergreifende Teams entwickelt wurden, die sich in einem schnelllebigen Umfeld mit hohen Risiken bewegen. Um die neue Marke und die Website zu entdecken, besuchen Sie datamaran.com . Kontakt: Helen Skeen, Direktorin für Kommunikation und Einblicke: helen.skeen@datamaran.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/datamaran-fuhrt-eine-neuausrichtung-durch-und-verlagert-seinen-schwerpunkt-vom-esg-themenmanagement-hin-zur-unternehmensfuhrung-302866480.html



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