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BARTEC launcht eigenes Ex de Steuerungsboard zur Energieverteilung in explosionsgefährdeten Bereichen



03.09.2026 / 13:05 CET/CEST

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Modulare Plattform reduziert Entwicklungs- und Installationsaufwand und sorgt so für eine bis zu fünfmal höhere Kosteneffizienz im Vergleich zu Ex-d-Lösungen BAD MERGENTHEIM, Deutschland, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- BARTEC hat eine neue Serie modularer Ex-de-Energieverteiler-Steuerungsboards auf den Markt gebracht. Die individuell konfigurierbare Stromverteilungslösung für explosionsgefährdete Bereiche vereinfacht die Projektierung, Installation und Wartung und gewährleistet gleichzeitig die in anspruchsvollen industriellen Umgebungen erforderliche Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die neue Plattform ist gemäß ATEX- und IECEx-Anforderungen zertifiziert und für den Einbau in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22 geeignet. Sie vereint Explosionsschutz, modulare Skalierbarkeit und projektspezifische Flexibilität in einer einzigen Lösung. "Kunden suchen nach Partnern, die Projekte in explosionsgefährdeten Bereichen vereinfachen und gleichzeitig Sicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Betriebsleistung gewährleisten können", sagt Dr. Martin U. Schefter, CEO von BARTEC. Das Steuerungsboard unterstützt Anwendungen bis zu 1.000 A und lässt sich mit einer breiten Palette an Optionen für Schalt-, Schutz-, Steuerungs-, Signalisierungs- und Kabeleinführungsfunktionen konfigurieren. Die Plattform wurde für Betreiber, Systemintegratoren und EPC-Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Energie- und Prozessindustrie entwickelt. Ihr modularer Aufbau eignet sich sowohl für Greenfield-Projekte als auch für Brownfield-Modernisierungen und ermöglicht es Anwendern, Anlagen zu erweitern oder anzupassen, ohne komplette Systeme austauschen zu müssen. "Indem wir unser etabliertes Ex-d-Angebot durch eine modulare Ex-de-Plattform ergänzen, bieten wir unseren Kunden eine breitere Palette zertifizierter Stromverteilungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche. Die modulare Architektur ermöglicht eine effiziente Projektierung, eine schnellere Projektabwicklung und eine vereinfachte Wartung über den gesamten Lebenszyklus der Anlage hinweg", so Jan Kirschner, Executive Vice President, Electrical Safety Systems (ESS) bei BARTEC. BARTEC unterstützt seine Kunden während des gesamten Projektlebenszyklus - von der Planung und Fertigung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zum langfristigen Service-Support. Hauptmerkmale der neun modulare Energieverteiler-Serie Zertifiziert gemäß den ATEX- und IECEx-Anforderungen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Geeignet für die Installation in Umgebungen der Zonen 1/21 und 2/22 .

und . Konfigurierbare Energieverteilungsplattform für Anwendungen bis zu 690 V und 1.000 A .

und . Korrosionsbeständige Gehäuseoptionen aus GFK und Edelstahl.

Gehäuseoptionen aus GFK und Edelstahl. Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C, mit optionaler Heizung auf -40 °C bis +55 °C erweiterbar. Über BARTEC BARTEC ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen, Produkten und Services rund um die Themen Sicherheit und Schutz in Gefahrenzonen. Mit seinen fortschrittlichen Technologien und leistungsorientierten Expertenteams hilft BARTEC namhaften Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und Regionen, Arbeitsumgebungen zu sichern, gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen und die Produktivität zu verbessern. Mehr unter: bartec.com | Newsroom | LinkedIn View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bartec-launcht-eigenes-ex-de-steuerungsboard-zur-energieverteilung-in-explosionsgefahrdeten-bereichen-302867765.html



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